Первая межконтинентальная полетела? Мир обсуждает прилет российской ракеты по Днепропетровску

По Днепропетровску («дерусифицированное» украинское название — Днепр) в ночь на четверг, 21 ноября, пролетела российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Такие утверждения западных СМИ и украинских властей появились после публикации видео, где на гигантской скорости и почти под прямым углом вхождения нечто с неба врезается в землю. «Фонтанка» собрала все, что известно о первом возможном применении такого оружия.

Источник: соцсети

Впервые в истории?

Британское Reuters со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что на территории конфликта применена новая российская ракета, а все ее характеристики — скорость и высота — указывают, что это МБР (межконтинентальная баллистическая ракета). Агентство, цитируя украинскую сторону, пишет, что ракету выпустили с территории Кубани по Днепропетровску. Предполагают, что по украинскому Южмашу и производственным объектам могла ударить твердотопливная межконтинентальная баллистическая РС-26 «Рубеж» с дальностью полета 5800 километров.

Немецкий эксперт по безопасности Ульрих Кюн рассказал Reuters: «Похоже, что сегодня Россия впервые в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету». Как сказано в публикации, МБР представляют собой стратегическое оружие, предназначенное для доставки ядерных боеголовок и составляющее важную часть российского ядерного сдерживания.

Наш сигнал Западу

Российский военный телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что произошедшее можно назвать «явным сигналом спонсорам т. н. Украины (особенно в годовщину Майдана) на фоне разрешения Запада на применение дальнобойных ракет. Насколько они его поняли — покажет время». Также автор добавил, что произошедшее этой ночью — «это действительно нетривиальный ход».

Телеграм-канал «МИГ» публикует видео и заявляет, что, «судя по гигантской скорости и… углу вхождения в приграничные слои тропосферы, это с той же 100%-ной достоверностью та самая межконтинентальная баллистическая ракета».

В этом же посте «ответ России на дальнобойное оружие Запада» назвали «очень элегантным», потому что «кому надо — поймет».

Европейский военный источник Reuters считает, что применение МБР можно рассматривать как акт сдерживания со стороны Москвы после удара Украины по российской территории западным оружием.

На этой неделе стало известно, что ВСУ нанесли удар шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Также Украина применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России.

После этого западные страны, как выразился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, «мучились в догадках» об ответе на удары по России дальнобойным оружием. Об этом он сказал после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа, утверждающего обновленную ядерную доктрину.

«Все, кто думал, что ответа не будет, как всегда, просчитались. Ответ есть. Теперь пусть все остальные сделают выводы, что такое массированное соединение ракет, беспилотников, взлет самолетов и так далее», — заявил ТАСС Картаполов.

Что сказала российская сторона?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о якобы запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру заявил, что с такими вопросами лучше обращаться к военным.

Более интересная реакция последовала со стороны МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга отвлеклась на звонок — голос собеседника усилил включенный микрофон. Неизвестный человек попросил Захарову никак не комментировать информацию о применении межконтинентальной баллистической ракеты на Украине.

«Удар баллистическими ракетами, о чем западники стали говорить, не комментируй вообще», — сохранился на официальной трансляции МИД РФ голос неизвестного человека. На это последовал ответ Марии Захаровой: «Да, хорошо, спасибо».

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что никакой интриги в звонке не было.

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга: МИД не комментирует», — заявила Мария Захарова корреспонденту «Фонтанки».

Выходит, что Россия официально не подтвердила применение межконтинентальной баллистической ракеты. Однако эти намеки, по мнению провоенных телеграм-каналов, могут быть ответом Западу.

После распространения в соцсетях видео с неожиданным телефонным разговором Марии Захаровой телеграм-канал «МИГ» предположил, что такая якобы утечка произошла специально. «Сделана для того, чтобы ОНИ услышали. Они услышали. И даже увидели», — сказано в посте.

Военный блогер Юрий Подоляка тоже пишет, что Мария Захарова «явно не случайно» ответила сегодня на телефонный звонок во время брифинга.

Что все же прилетело по Днепропетровску?

Reuters со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ударить по Днепропетровску могла твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 «Рубеж» с дальностью полета 5800 километров. Ее впервые успешно испытали в 2012 году, длину оценивают в 12 метров, вес в 36 тонн. Агентство утверждает, что РС-26 «Рубеж» может нести 800-килограммовую ядерную боеголовку.

«РС-26 классифицируется как межконтинентальная баллистическая ракета в соответствии с договором о сокращении ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией, но ее можно рассматривать как баллистическую ракету средней дальности при использовании с более тяжелыми полезными нагрузками на дальностях ниже 5500 км», — пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

Однако BBC со ссылкой на анонимного американского чиновника и еще двух западных утверждает, что выпущена была баллистическая ракета средней дальности, а не межконтинентальная. Издание уточняет, что все баллистические ракеты все равно могут нести и ядерные, и обычные боеголовки.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале пишет, что показательный удар по Южмашу в Днепропетровске могли нанести и при помощи РС-12М «Тополь». В своем посте он рассуждает, что МБР — это оружие слишком дорогое и технически сложное.

«РС-26 — это все-таки новая ракета, и разворачивание ее производства крайне дорогая вещь. <…> А вот „Тополей“ у нас много… И не только их. А еще их нам… не жалко», — написал Подоляка.