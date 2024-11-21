Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 739мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Поэма о Новороссии в Филармонии
S.T.A.L.K.E.R. 2 - что грозит геймерам?
Дом Радио
Тысяча задач для поезда ВСМ
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Общество Власть Песков заявил, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы не допустить ядерного конфликта

Песков заявил, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы не допустить ядерного конфликта

847
5 комментариев

Россия занимает ответственную позицию и стремится не допустить обмена ядерными ударами, однако уходящая администрация президента США Джо Байдена подливает масла в огонь украинского конфликта. С такими заявлениями 21 ноября выступил пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать слова представителя Стратегического командования (STRATCOM) контр-адмирала Томаса Бьюкенена, который сказал, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к такому сценарию «на наиболее приемлемых условиях», каковыми он назвал лидерство Вашингтона в мире.

Представитель Кремля отметил, что в контексте обновленной ядерной доктрины Россия занимает ответственную позицию и прикладывает максимум усилий, чтобы не допустить ядерного конфликта.

«Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом Песков отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена противится завершению боевых действий на Украине, подливая масло в огонь конфликта. Украину, добавил Песков, США используют «как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией».

Комментируя заявление Украины, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету, Песков сказал, что об этом нужно спросить Министерство обороны.

Ранее на фоне «угрозы российского прорыва на востоке Украины» президент США Джо Байден одобрил поставку Киеву противопехотных мин. Таким образом, он отказался от принятой в 2022 году политики ограничения применения этого оружия за пределами Корейского полуострова. Правозащитная организация Amnesty International назвала решение США передать Украине противопехотные мины опрометчивым, поскольку это может привести к гибели мирных граждан.

Напомним, накануне Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow. До этого Министерство обороны РФ накануне сообщало, что Украина нанесла удар по Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Пять ракет сбили расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
zoera
20 минут
Понятно. Надувание щёчек закончилось. Начался высокохудожественный свист.
280896530
16 минут
"Как сохранить лицо при быстром беге от приступа диареи".
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
ТОП 5
Новости компаний
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00