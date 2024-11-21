Песков заявил, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы не допустить ядерного конфликта

Пескова попросили прокомментировать слова представителя Стратегического командования (STRATCOM) контр-адмирала Томаса Бьюкенена, который сказал, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к такому сценарию «на наиболее приемлемых условиях», каковыми он назвал лидерство Вашингтона в мире.

«Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями», — цитирует Пескова ТАСС .

При этом Песков отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена противится завершению боевых действий на Украине, подливая масло в огонь конфликта. Украину, добавил Песков, США используют «как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией».

Комментируя заявление Украины, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету, Песков сказал, что об этом нужно спросить Министерство обороны.

Ранее на фоне «угрозы российского прорыва на востоке Украины» президент США Джо Байден одобрил поставку Киеву противопехотных мин . Таким образом, он отказался от принятой в 2022 году политики ограничения применения этого оружия за пределами Корейского полуострова. Правозащитная организация Amnesty International назвала решение США передать Украине противопехотные мины опрометчивым , поскольку это может привести к гибели мирных граждан.

Напомним, накануне Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow. До этого Министерство обороны РФ накануне сообщало, что Украина нанесла удар по Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Пять ракет сбили расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.