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Происшествия Bloomberg: Украина впервые нанесла удар британскими Storm Shadow по территории России

Bloomberg: Украина впервые нанесла удар британскими Storm Shadow по территории России

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37 комментариев

Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 20 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, знакомого с ситуацией, который говорит, что конфликт вступил в новую фазу.

Собеседник агентства утверждает, что Великобритания одобрила использование ракет Storm Shadow в ответ на якобы участие в боевых действиях северокорейских войск, что британское правительство расценило как эскалацию. По его словам, ВСУ предположительно ударили «по военному объекту». Другие подробности не приводятся. Министерство обороны РФ об атаке не сообщало.

Военные корреспонденты в телеграм-каналах утверждают, что Storm Shadow якобы атаковали Курскую область, где днем действительно объявлялась ракетная угроза. В 15:20 губернатор региона Алексей Смирнов сообщил об отбое воздушной тревоги и сбитии двух ракет, не уточнив, каких именно.

В 15:06 ЕДДС Ейского района сообщала о ракетной опасности в Ейске, а 15:17 об угрозе атаки ракетами заявил глава Крымского района Кубани Сергей Лесь. Жителей просили не выходить на улицу и отойти от окон. В 15:27 глава сообщил об отбое ракетной опасности.

Газета The Times со ссылкой на британских чиновников писала, что администрация президента США Джо Байдена сняла возражения по поводу использования Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow. По их словам, в связи с этим премьер-министр Великобритании Кир Стармер изменил публичную риторику по этому вопросу.

Министерство обороны РФ накануне сообщало, что Украина нанесла удар по Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Пять ракет сбили расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.

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Комментарии
38
Ганс-Дитрих Геншер
55 минут
Озабоченность уже выражена?
266097915
57 минут
Сожалеем и чертим линии...
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