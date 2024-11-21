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Власть «Не комментируй вообще». Марию Захарову в прямом эфире проинструктировали насчет удара баллистическими ракетами

«Не комментируй вообще». Марию Захарову в прямом эфире проинструктировали насчет удара баллистическими ракетами

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27 комментариев

Представителя МИД РФ Марию Захарову во время брифинга в четверг, 21 ноября, попросили не комментировать информацию о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты на Украине. Неизвестный человек позвонил дипломату по телефону, но просьбу звонившего усилил включенный микрофон.

Разговор сохранился в трансляции российского МИДа в официальной группе во «ВКонтакте». На кадрах видно, что Захарова немного отодвинулась от микрофона во время внезапного телефонного разговора, но голос собеседника все равно попал на запись:

— Маша…

— Да, у меня брифинг.

— [Неразборчиво] Удар баллистическими ракетами, о чем западники стали говорить, не комментируй вообще.

— Да, хорошо, спасибо.

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову сегодня пришлось комментировать заявления Украины о якобы запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру. Представитель Кремля заявил, что с такими вопросами лучше обращаться к военным.

Версию об ударе по Днепру именно межконтинентальной ракетой активно обсуждают околовоенные телеграм-каналы. Агентство Reuters пишет, что если ракета действительно была запущена, то это станет первым случаем применения «столь мощной ракеты» с начала конфликта на Украине. Официального подтверждения со стороны России не было.

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Комментарии
27
Свободу попугаям!
1 час
"Это не мы", "Нас там нет"
михаил.ру
1 час
методичку еще не спустили
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