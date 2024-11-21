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Власть «Никакой интриги». Захарова разъяснила ситуацию со звонком во время брифинга

«Никакой интриги». Захарова разъяснила ситуацию со звонком во время брифинга

6 442
17 комментариев

Телефонный звонок во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой был связан с уточнением эксперта, является ли один из вопросов повестки темой внешнеполитического ведомства. Об этом 21 ноября рассказала «Фонтанке» сама Мария Захарова.

«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в Интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга: МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — уточнила дипломат.

Как ранее писала «Фонтанка», во время прямого эфира раздался звонок, просьбу звонившего усилил включенный микрофон: «Удар баллистическими ракетами, о чем западники стали говорить, не комментируй вообще».

Не стали комментировать заявления Украины о якобы запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос военным.

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Комментарии
17
Сила в Правде!!
1 час
без ста грамм маша не торт...
BobCat2
1 час
Захарова просто "говорящая голова", без собственного мнения и позиции, что еще раз было продемонстрировано. Номинал. Эксперт ей нужен был, чтобы понять относится ли это тема к сфере МИДа или нет. Наверное весь МИД смеялся, да МО тоже.
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