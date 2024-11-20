«Здесь мы недорабатываем»: Матвиенко предложила создать в РФ рынок доступного арендного жилья

«Сейчас выросла стоимость такой аренды — для граждан это чувствительно», — отметила Мативиенко. «Нам надо, наоборот, развивать у себя арендное жилье — это мировая практика, — сказала она и добавила: — Здесь мы недорабатываем».

Хуснуллин представил в Совфеде нацпроект «Инфраструктура для жизни», который планируется запустить в 2025 году. Одна из его главных задач — «обновляя жилищный фонд, обновить всю городскую среду». Так, уровень обеспеченности жильем в России к 2036 году должен составить 38 квадратных метров на человека (сейчас — 29,5 квадратных метров). При этом одним из тяжелейших вопросов для сферы строительства и ЖКХ является модернизация коммунальной инфраструктуры — сфера ЖКХ, по словам Хуснуллина, «ветшает быстрее, чем мы в нее вкладываем».