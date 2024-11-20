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Власть Недвижимость «Здесь мы недорабатываем»: Матвиенко предложила создать в РФ рынок доступного арендного жилья

«Здесь мы недорабатываем»: Матвиенко предложила создать в РФ рынок доступного арендного жилья

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7 комментариев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 20 ноября предложила реализовать комплекс мер по формированию в России рынка доступного арендного жилья. Заявление спикера Совфеда прозвучало на правительственном часе с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Сейчас выросла стоимость такой аренды — для граждан это чувствительно», — отметила Мативиенко. «Нам надо, наоборот, развивать у себя арендное жилье — это мировая практика, — сказала она и добавила: — Здесь мы недорабатываем».

Хуснуллин представил в Совфеде нацпроект «Инфраструктура для жизни», который планируется запустить в 2025 году. Одна из его главных задач — «обновляя жилищный фонд, обновить всю городскую среду». Так, уровень обеспеченности жильем в России к 2036 году должен составить 38 квадратных метров на человека (сейчас — 29,5 квадратных метров). При этом одним из тяжелейших вопросов для сферы строительства и ЖКХ является модернизация коммунальной инфраструктуры — сфера ЖКХ, по словам Хуснуллина, «ветшает быстрее, чем мы в нее вкладываем».

Матвиенко отметила, что строительная отрасль обеспечивает до девяти процентов ВВП России и до 12 процентов всех налоговых поступлений, призвала не отказываться от семейной ипотеки и пообещала строительной отрасли всестороннюю поддержку и оперативную реакцию сенаторов на любые возникающие вопросы.

В конце октября в Петербурге цены на аренду показали рекорд при росте предложения на 84 %.

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ПО ТЕМЕ
Валентина Матвиенко Аренда жилья Рынок арендного жилья Марат Хуснуллин
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Комментарии
7
Отец Родной
34 минуты
И правильно. С чего бы это холопы выкупали квартиры в ипотеки. Пускай платят всю жизнь столько же, но за аренду!
Mimic
18 минут
Ага. Создать еще одну госкорпорацию, которая будет выкупать жилье и непонятно что с ним потом делать.
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