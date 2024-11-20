«Здесь мы недорабатываем»: Матвиенко предложила создать в РФ рынок доступного арендного жилья

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 20 ноября предложила реализовать комплекс мер по формированию в России рынка доступного арендного жилья. Заявление спикера Совфеда прозвучало на правительственном часе с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
«Сейчас выросла стоимость такой аренды — для граждан это чувствительно», — отметила Мативиенко. «Нам надо, наоборот, развивать у себя арендное жилье — это мировая практика, — сказала она и добавила: — Здесь мы недорабатываем».
Хуснуллин представил в Совфеде нацпроект «Инфраструктура для жизни», который планируется запустить в 2025 году. Одна из его главных задач — «обновляя жилищный фонд, обновить всю городскую среду». Так, уровень обеспеченности жильем в России к 2036 году должен составить 38 квадратных метров на человека (сейчас — 29,5 квадратных метров). При этом одним из тяжелейших вопросов для сферы строительства и ЖКХ является модернизация коммунальной инфраструктуры — сфера ЖКХ, по словам Хуснуллина, «ветшает быстрее, чем мы в нее вкладываем».
Матвиенко отметила, что строительная отрасль обеспечивает до девяти процентов ВВП России и до 12 процентов всех налоговых поступлений, призвала не отказываться от семейной ипотеки и пообещала строительной отрасли всестороннюю поддержку и оперативную реакцию сенаторов на любые возникающие вопросы.
В конце октября в Петербурге цены на аренду показали рекорд при росте предложения на 84 %.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.