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Общество Происшествия В Петербурге арестован третий подозреваемый в похищении девятиклассника

В Петербурге арестован третий подозреваемый в похищении девятиклассника

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2 комментария

Петродворцовый районный суд Петербурга арестовал Виктора Соловьева, подозреваемого в похищении 15-летнего подростка. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает прокуратура города.

По версии следствия, днем 17 ноября текущего года Соловьев вместе с Дмитрием Барбаровым и Юрием Усковым похитили подростка 2009 года рождения, заставив его сесть в автомобиль в Ломоносове. Мужчины требовали от девятиклассника 30 тысяч рублей в счет несуществующего долга и отпустили его для того, чтоб тот взял деньги у родителей и принес фигурантам. Мать подростка узнала о произошедшем от сына и обратилась в правоохранительные органы.

Как итог — суд принял решение заключить Соловьева под стражу до 17 января следующего года. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что 18 ноября в полицию обратилась жительница Ломоносовского района Ленобласти. Женщина рассказала, что около четырех часов дня трое неизвестных силой усадили ее сына-подростка в «Солярис» и потребовали у него 30 тысяч рублей. Уже на следующий день оперативники уголовного розыска из Петродворцового района Петербурга задержали подозреваемых в похищении девятиклассника — 24-летнего жителя Ломоносова и его 26-летнего товарища.

Напомним, накануне фигурант Дмитрий Барбаров был заключен под стражу до 17 января следующего года. Позднее пресс-служба судов отчиталась об аресте второго подозреваемого — Юрия Ускова. Ему тоже предстоит встретить Новый год за решеткой.

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Похищение подростка Петербург Арест Петродворцовый районный суд
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Комментарии
3
Абрикосов
9 минут
на троих 30000 это по 10000 руб на нос! лет по десять думаю им дадут (ну надеюсь)...итого 1 год за 1 тысячу. Хороший курс! Чиновникам бы так сроки раздавали проворовавшимся!!!
Гость
9 минут
Фамилии подозрительные какие-то... Шерсть? 🤔
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