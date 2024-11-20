В Петербурге арестован третий подозреваемый в похищении девятиклассника

Петродворцовый районный суд Петербурга арестовал Виктора Соловьева, подозреваемого в похищении 15-летнего подростка. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает прокуратура города.



По версии следствия, днем 17 ноября текущего года Соловьев вместе с Дмитрием Барбаровым и Юрием Усковым похитили подростка 2009 года рождения, заставив его сесть в автомобиль в Ломоносове. Мужчины требовали от девятиклассника 30 тысяч рублей в счет несуществующего долга и отпустили его для того, чтоб тот взял деньги у родителей и принес фигурантам. Мать подростка узнала о произошедшем от сына и обратилась в правоохранительные органы.



Как итог — суд принял решение заключить Соловьева под стражу до 17 января следующего года. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что 18 ноября в полицию обратилась жительница Ломоносовского района Ленобласти. Женщина рассказала, что около четырех часов дня трое неизвестных силой усадили ее сына-подростка в «Солярис» и потребовали у него 30 тысяч рублей. Уже на следующий день оперативники уголовного розыска из Петродворцового района Петербурга задержали подозреваемых в похищении девятиклассника — 24-летнего жителя Ломоносова и его 26-летнего товарища.



Напомним, накануне фигурант Дмитрий Барбаров был заключен под стражу до 17 января следующего года. Позднее пресс-служба судов отчиталась об аресте второго подозреваемого — Юрия Ускова. Ему тоже предстоит встретить Новый год за решеткой.