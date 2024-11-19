В Петербурге арестован подозреваемый в похищении подростка. Новый год он будет встречать в камере

Петродворцовый районный суд Петербурга 19 ноября арестовал Дмитрия Барбарова, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга







По версии следствия, Барбаров, действуя в составе группы со своими знакомыми Соловьевым и Усковым, с целью вымогательства 30 000 рублей похитил подростка 2009 года рождения. Далее вымогатели нанесли несовершеннолетнему удары кулаками в область головы. Подросток отпросился позвонить матери, вышел из автомобиля и сбежал. «Фонтанка» сообщала о задержании всех трех предполагаемых похитителей.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга







Барбаров заключен под стражу до 17 января следующего года. Позднее пресс-служба судов отчиталась об аресте второго фигуранта — Юрия Ускова. Ему тоже предстоит встретить Новый год за решеткой.