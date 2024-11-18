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Происшествия Петербургский школьник сбежал от вымогателей в Ломоносове, попросив звонок маме

Петербургский школьник сбежал от вымогателей в Ломоносове, попросив звонок маме

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11 комментариев

Уголовное дело о вымогательстве могут возбудить в Петродворцовом районе Петербурга 18 ноября. Как стало известно «Фонтанке», потерпевшему всего лишь 15 лет.

Накануне в полицию обратилась жительница Ломоносовского района Ленобласти. Женщина рассказала, что около четырех часов дня трое неизвестных силой усадили ее сына-подростка в «Солярис» и потребовали у него 30 тысяч рублей. Действие разворачивалось в Ломоносове рядом с Красным прудом. В 17:45 девятиклассник вышел из машины, чтобы позвонить маме, и убежал.

В одиннадцатом часу вечера оперативник уголовного розыска при помощи коллег из ППСП задержал 24-летнего жителя города Ломоносова, осужденного три года назад за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили протокол о мелком хулиганстве. Пока петербуржец содержится в камере и ждет возбуждения уголовного дела.

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Комментарии
11
Dr. Jones
1 час
Похищение человека - это уже мелкое хулиганство?
Гость
1 час
А еще двоих? Их же трое было.
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