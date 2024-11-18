Петербургский школьник сбежал от вымогателей в Ломоносове, попросив звонок маме

Уголовное дело о вымогательстве могут возбудить в Петродворцовом районе Петербурга 18 ноября. Как стало известно «Фонтанке», потерпевшему всего лишь 15 лет.

Накануне в полицию обратилась жительница Ломоносовского района Ленобласти. Женщина рассказала, что около четырех часов дня трое неизвестных силой усадили ее сына-подростка в «Солярис» и потребовали у него 30 тысяч рублей. Действие разворачивалось в Ломоносове рядом с Красным прудом. В 17:45 девятиклассник вышел из машины, чтобы позвонить маме, и убежал.

В одиннадцатом часу вечера оперативник уголовного розыска при помощи коллег из ППСП задержал 24-летнего жителя города Ломоносова, осужденного три года назад за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили протокол о мелком хулиганстве. Пока петербуржец содержится в камере и ждет возбуждения уголовного дела.