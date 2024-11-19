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Происшествия В Петербурге задержаны двое подозреваемых в похищении девятиклассника

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в похищении девятиклассника

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6 комментариев

Оперативники уголовного розыска из Петродворцового района Петербурга задержали подозреваемых в похищении девятиклассника. Как стало известно 19 ноября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), оба фигуранта живут в Ломоносове.

Два дня назад в полицию обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что ее 15-летнего сына похитили с улицы Краснопрудской в Ломоносове, затолкали в машину и требовали 30 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Подросток отпросился позвонить матери, вышел из автомобиля и сбежал. В тот же день на Ораниенбаумском проспекте был задержан ранее судимый за грабеж 24-летний молодой человек.

18 ноября уголовный розыск Петродворцового района задержал еще двоих — 24-летнего жителя Ломоносова и его 26-летнего товарища. Первый ранее осуждался за кражи, второй — за грабеж. Оба фигуранта помещены в ИВС.

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Комментарии
6
Гость
15 минут
это были космические пираты-рептилоиды и они требовали от Коли Герасимова рассказать, где спрятан миелофон Алисы Селезневой
Леонтий
19 минут
Бойцы готовые!
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