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Происшествия Швеция изучает причастность судна КНР к обрыву кабелей между Финляндией и Центральной Европой

Швеция изучает причастность судна КНР к обрыву кабелей между Финляндией и Центральной Европой

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Швеция выясняет, причастно ли китайское судно Yi Peng 3 к обрыву подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, соединяющих Финляндию и Центральную Европу. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в Швеции началось расследование инцидента с повреждением кабелей в Балтийском море. По информации источников, шведские специалисты также изучают возможную причастность китайского Yi Peng 3 к произошедшему.

Газета отмечает, что после того, как произошло повреждение подводных кабелей, военно-морские силы Дании тоже начали следить за судном КНР.

Напомним, подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, единственный соединяющий Финляндию и Центральную Европу, был поврежден 18 ноября. Как отмечает министр обороны ФРГ Борис Писториус, телекоммуникационный кабель мог пострадать в результате диверсии. Накануне сообщалось, что китайское судно Yi Peng 3 было вблизи места обрыва.

Ранее Пекин признал, что в октябре 2023 года китайское судно повредило критически важный газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. Китайская сторона акцентирует, что ЧП произошло «случайно», и обозначает его как «несчастный случай» — авария якобы стала результатом сильного шторма.

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