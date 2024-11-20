Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -1

2 м/c,

вос.

 748мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
13 лет для Лавленцева
Новая ядерная доктрина
Дом Радио
Оплата лицом в метро стартует
Промышленный Петербург
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Власть Агентство Reuters назвало число северокорейских военных, переброшенных в Курск

Агентство Reuters назвало число северокорейских военных, переброшенных в Курск

8 209
36 комментариев

Около 10 900 северокорейских военнослужащих переброшены в Курскую область в составе российских воздушно-десантных войск и морской пехоты, некоторые уже принимают участие в боях, сообщает 20 ноября Reuters со ссылкой на южнокорейского законодателя.

Член парламентского комитета по разведке Пак Сон Вон рассказал журналистам, что Северная Корея также поставила дополнительное оружие, включая самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. По его словам, на фоне поступающей противоречивой информации Национальная разведывательная служба (NIS) пытается выяснить точное число потерь северокорейских войск.

По данным Рёнхап, Южнокорейское разведывательное агентство в среду подтвердило дополнительный экспорт Северной Кореей гаубиц и реактивных систем залпового огня в Россию. Национальная разведывательная служба заявила, что северокорейские войска, дислоцированные в России, частично участвовали в боевых действиях вместе с российской воздушно-десантной бригадой и морской пехотой.

NIS, как отмечается в сообщении, проинформировала о «деликатных переговорах» министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи с президентом России Владимиром Путиным и добавила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом.

Напомним, на днях представитель Госдепартамента США заявил, что северокорейские военные начали участвовать в боевых операциях в Курской области наряду с российскими вооруженными силами. До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». В конце октября, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, президент РФ Путин не стал опровергать информацию, а сказал: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».

17 ноября New York Times и Reuters сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Решение президента США, по данным NYT, стало ответом на то, что Россия вовлекла в борьбу северокорейские войска.

ПО ТЕМЕ
Украинский конфликт Северная Корея
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
282556445
44 минуты
Не верю, сам Путин сказал , что от наших добровольцев отбоя нет, к чему эта толчея на передовой?
ДЕД
49 минут
Хаха, представляю, как они рванут к свободе, как представится возможность😁
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Новости компаний
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11