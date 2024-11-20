Агентство Reuters назвало число северокорейских военных, переброшенных в Курск

Около 10 900 северокорейских военнослужащих переброшены в Курскую область в составе российских воздушно-десантных войск и морской пехоты, некоторые уже принимают участие в боях, сообщает 20 ноября Reuters со ссылкой на южнокорейского законодателя.
Член парламентского комитета по разведке Пак Сон Вон рассказал журналистам, что Северная Корея также поставила дополнительное оружие, включая самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. По его словам, на фоне поступающей противоречивой информации Национальная разведывательная служба (NIS) пытается выяснить точное число потерь северокорейских войск.
По данным Рёнхап, Южнокорейское разведывательное агентство в среду подтвердило дополнительный экспорт Северной Кореей гаубиц и реактивных систем залпового огня в Россию. Национальная разведывательная служба заявила, что северокорейские войска, дислоцированные в России, частично участвовали в боевых действиях вместе с российской воздушно-десантной бригадой и морской пехотой.
NIS, как отмечается в сообщении, проинформировала о «деликатных переговорах» министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи с президентом России Владимиром Путиным и добавила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом.
Напомним, на днях представитель Госдепартамента США заявил, что северокорейские военные начали участвовать в боевых операциях в Курской области наряду с российскими вооруженными силами. До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». В конце октября, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, президент РФ Путин не стал опровергать информацию, а сказал: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».
17 ноября New York Times и Reuters сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Решение президента США, по данным NYT, стало ответом на то, что Россия вовлекла в борьбу северокорейские войска.