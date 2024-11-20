Агентство Reuters назвало число северокорейских военных, переброшенных в Курск

По данным Рёнхап , Южнокорейское разведывательное агентство в среду подтвердило дополнительный экспорт Северной Кореей гаубиц и реактивных систем залпового огня в Россию. Национальная разведывательная служба заявила, что северокорейские войска, дислоцированные в России, частично участвовали в боевых действиях вместе с российской воздушно-десантной бригадой и морской пехотой.

NIS, как отмечается в сообщении, проинформировала о «деликатных переговорах» министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи с президентом России Владимиром Путиным и добавила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом.

Напомним, на днях представитель Госдепартамента США заявил, что северокорейские военные начали участвовать в боевых операциях в Курской области наряду с российскими вооруженными силами. До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». В конце октября, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, президент РФ Путин не стал опровергать информацию, а сказал: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».