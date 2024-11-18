В МИДе рассказали о последствиях возможных ударов по России ракетами ATACMS

Использование Украиной дальнобойных ракет для атак по территории России будет означать «радикальное изменение сути и природы конфликта». Такое заявление сделала 18 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

Применение Киевом ракет ATACMS для атак по территории РФ будет также означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России», — заявила Захарова. Она заверила, что «ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым».

Представитель МИД подчеркнула, что на данный момент неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники, и напомнила слова Владимира Путина о том, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить такие удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. В Белом доме напрямую не подтвердили эту информацию.

Опасным и безрассудным назвал такое решение США пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если было принято такое решение, то оно означает новый виток напряженности.