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Власть Песков прокомментировал разрешение наносить удары западным дальнобойным оружием

Песков прокомментировал разрешение наносить удары западным дальнобойным оружием

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13 комментариев

Разрешение Украине наносить удары по территории России западным дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Об этом заявил 18 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нынешняя администрация США намерена предпринять шаги для продолжения нагнетания напряженности на Украине.

Напомним, накануне во французском издании Le Figaro появилась публикация, из которой следует, что действующий президент США Джо Байден якобы разрешил Украине бить на территорию вглубь России американскими ракетами ATACMS с дальностью поражения около 100 км. При этом отмечалось, что ВСУ позволено атаковать цели только на территории Курской области, а также северокорейские войска, которые якобы находятся в регионе. Пентагон и Байден от комментариев появившейся в СМИ информации отказались.

Вслед за этим «разрешение» на удары дальнобойным оружием дали Великобритания и Франция, однако подтверждения этому не нашлось, а Le Figaro удалило строку об этом из новости. 18 ноября глава французского МИД заявил, что Париж не менял позиции по поводу одобрения ударов вглубь российских территорий в границах 1991 года. «Ничего нового по этому вопросу», — приводит ТАСС слова Ноэля Барро.

Песков заявил, что Кремль знает о снятии запрета на удары только из публикаций в СМИ. При этом он напомнил, что президент Путин дал четкий ответ на случай таких атак. «Позиция РФ насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована Путиным в сентябре», — приводит ТАСС слова Пескова.

Тогда Путин сказал, что использование американского вооружения для ударов вглубь России будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Москва в таком случае будет отвечать, исходя из угроз против нее.

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Комментарии
14
ДЕД
23 минуты
...напряженности на Украине... А кто это сделал? (С)
BobCat2
11 минут
У нас же всё, что ни прилетает, то либо сбивается, либо подавляется, либо перехватывается. Фото и видео, отличные от этой парадигмы, выкладывать запрещено. Поэтому и комментировать особо Пескову нечего.
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