Французская газета Le Figaro изменила текст статьи о якобы разрешении действующего президента США Джо Байдена наносить удары по территории России ракетами ATACMS. Если раньше в ней говорилось, что аналогичное разрешение Украине дали Великобритания и Франция, то теперь этой информации нет.

Источник: скрин lefigaro.fr







В изначальном варианте сообщалось, что Лондон и Париж дали Киеву разрешение на применение своих Storm Shadow по территории РФ.

«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow», — приводила «Фонтанка» изначальную версию текста.

Теперь же эта часть звучит иначе. «Решение было ожидаемым. Джо Байден после нескольких месяцев настойчивых запросов дал согласие Владимиру Зеленскому на использование против России американских ракет ATACMS дальностью 300 километров», — следует из текста сейчас.

Разрешение на удары вглубь России американским оружием Байден якобы дал накануне. При этом сам действующий глава государства отказался комментировать информацию. Пентагон тоже. Официального подтверждения о разрешении на нанесение ударов не было. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «ракеты все скажут сами за себя».