Трое на трое: в Абхазии начались переговоры оппозиции и властей. Президент в них не участвует

В министерстве обороны Абхазии начались переговоры представителей оппозиции и властей. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости.

По информации телеграм-канала RESPUBLICA, встреча проходит в формате 3 на 3. От оппозиции прибыли трое лидеров протестов — Леван Микаа (председатель комитета по защите суверенитета Абхазии), Кан Кварчия (депутат парламента республики), Адгур Ардзинба (председатель «Абхазского народного движения»), а от властей — вице-президент Бадра Гунба, Отар Хеция (председатель таможенного комитета), общественный деятель Давид Пилия. Президент Аслан Бжания не участвует в переговорах. Ранее он провел заседание Совбеза, на котором поручил бороться с противоправными действиями на фоне напряженной ситуации, вызванной протестами оппозиции.

Площадь администрации президента заполнена людьми, которые юди ожидают результаты переговоров, сообщает телеграм-канал.

Протестные акции начались из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция обвиняет правительство в лоббировании интересов российских компаний, которые якобы начнут строить в Абхазии апартаменты, провоцируя рост цен на жилье и риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.

Накануне МИД Абхазии назвал протесты попыткой госпереворота и опроверг информацию об отъезде президента. Оппозиция ранее объявила о прекращении переговоров с властями, заявив, что президент сбежал.

В вечер пятницы сторона оппозиции объявила о создании Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса. Совет предложил президенту два варианта решения конфликта. В первом случае уходят все: президент, вице-президент, премьер. А врио президента будет назначен Лаша Ашуба. Во втором случае президент, вице-президент и премьер также покидают свои посты, а врио главы Абхазии станет человек, чья кандидатура устроит все стороны.