Оппозиция в Абхазии сообщила, что президент Аслан Бжания покинет свой пост

В ходе переговоров с оппозицией президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку. Об этом сообщил представитель Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Темур Гулия, пишет Telegram-канал RESPUBLIKA вечером 15 ноября.

По словам представителей Координационного штаба, прямо сейчас в администрации президента ведутся переговоры с депутатами парламента, которые доносят требование протестующих до президента. На данный момент стороны предложили друг другу несколько вариантов решения конфликта. Ни в одном из этих вариантов Бжания не остается на посту главы республики.

«Они (власти) предложили такой вариант: на пост исполняющего обязанности президента определить Бадру Гумба. Мы его все уважаем, но это все-таки член команды Бжания. Они также говорят, что премьер-министром будет назначен наш человек. Это предложение нас не устраивает», — сказал представитель Координационного совета Кан Кварчия протестующим.

В свою очередь, сторона оппозиции предложила два своих варианта. В первом случае уходят все: президент, вице-президент, премьер. А врио президента будет назначен Лаша Ашуба. Во втором случае президент, вице-президент и премьер также покидают свои посты, а врио главы Абхазии станет человек, чья кандидатура устроит все стороны.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в ходе протестов оппозиция заняла здание парламента Абхазии и администрации президента. Кроме того, был создан Координационный совет по выходу из кризиса, в который вошли представители всех общественно-политических организаций, представляющих оппозиционные силы и оппонентов власти.

Напомним, что в Абхазии уже несколько дней продолжаются протесты. Около двух тысяч человек вышли к зданию парламента в связи с новостями о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предполагает значительные льготы для российских инвесторов в республике. Оппозиция требует нового созыва парламента для полного исключения этого вопроса. На месте митинга используются дымовые шашки, также были слышны звуки выстрелов. На сегодняшний день госпитализировано восемь человек.

Представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе туристических.