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Власть МИД Абхазии назвал протесты попыткой госпереворота и опроверг информацию об отъезде президента

МИД Абхазии назвал протесты попыткой госпереворота и опроверг информацию об отъезде президента

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6 комментариев

Министерство иностранных дел Абхазии назвало прошедшие в стране протесты оппозиции попыткой государственного переворота, говорится в заявлении ведомства, опубликованном 17 ноября.

«Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — отмечается в сообщении.

МИД Абхазии также опроверг ранее появившуюся информацию о том, что президент республики Аслан Бжания покинул страну. Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме, заявили в ведомстве.

Митинги из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией проходят в Сухуме в течение последних дней. Протестующие заявили, что защищают интересы Абхазии и ее природные ресурсы и потребовали отставки главы государства. 16 ноября лидер оппозиции Ливан Микаа заявил, что Аслан Бжания сбежал, поэтому переговорный процесс остановлен. После этого в пресс-службе президента сообщили, что тот уехал из Сухума в родное село Тамыш.

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Абхазия Оппозиция
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Комментарии
6
Гость
51 минута
Ну как же финансовой элите горестно,что им не дают разместить свои доходы в Абхазии для себя любимых,а ведь так просто избежать позора и возмущения народа,приняв закон и о развитии тех территорий и уровня жизни людей в них,где олигархи собираются "вкладывать" свои инвестиции,а не создавать созерцателей их "достижений"(типа лучший отель в Европе на Алтае для 400 посетителей от Сбера)!
m.murkin
1 час
Природные ресурсы Абхазии пришли в упадок после того, как Абхазия отделилась от СССР в составе Грузии. А сегодня Россия для абхазов не просто стратегический партнер, но и финансист. А также и мама, и папа. Но дитя неразумное что-то расшалилось не на шутку. Пора в угол ставить.
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