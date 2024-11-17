МИД Абхазии назвал протесты попыткой госпереворота и опроверг информацию об отъезде президента

Министерство иностранных дел Абхазии назвало прошедшие в стране протесты оппозиции попыткой государственного переворота, говорится в заявлении ведомства, опубликованном 17 ноября.

«Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — отмечается в сообщении.

МИД Абхазии также опроверг ранее появившуюся информацию о том, что президент республики Аслан Бжания покинул страну. Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме, заявили в ведомстве.

Митинги из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией проходят в Сухуме в течение последних дней. Протестующие заявили, что защищают интересы Абхазии и ее природные ресурсы и потребовали отставки главы государства. 16 ноября лидер оппозиции Ливан Микаа заявил, что Аслан Бжания сбежал, поэтому переговорный процесс остановлен. После этого в пресс-службе президента сообщили, что тот уехал из Сухума в родное село Тамыш.