«Мы наращивать будем свои силы»: оппозиция в Абхазии объявила о прекращении переговоров с властями. Президент покинул столицу

Оппозиция в Абхазии объявила, что прекратила любые переговоры с властями и «наращивает силы». Об этом вечером 15 ноября сообщает ТАСС.
«Мы закрываем все переговорные процессы. Мы стоим на своем месте», заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия после того как истек срок действия ультиматума, выдвинутого президенту Аслану Бжания.
«Мы наращивать будем свои силы», добавил Кварчия. Оппозиционные силы заявляют, что требуют проведения досрочных выборов.
Между тем, глава государства, отказавшийся уходить в отставку как того требовали протестующие, покинул столицу республики и уехал из Сухума в родное село Тамыш. По крайней мере, так заявляют в пресс-службе президента, опровергая информацию о том, что после обращения к народу Бжания передислоцировался на территорию российской военной базы.
В своей речи Бжания заявил о недопустимости давления на депутатов парламента. Он также призвал жителей не поддаваться на провокации.
В канале «Республика» сообщается, что Бжания предпринял попытку собрать Совбез и отдать приказ о проведении штурма правительственных зданий, но сотрудники силовых структур якобы отказались пойти против народа.
Митинги из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией проходят в Сухуми в течение последних дней. Протестующие заявили, что защищают интересы Абхазии и ее природные ресурсы. В вечер пятницы сторона оппозиции объявила о создании Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса. Совет предложил президенту два варианта решения конфликта. В первом случае уходят все: президент, вице-президент, премьер. А врио президента будет назначен Лаша Ашуба. Во втором случае президент, вице-президент и премьер также покидают свои посты, а врио главы Абхазии станет человек, чья кандидатура устроит все стороны.
Количество пострадавших во время беспорядков возросло до 13 человек, госпитализация потребовалась 3 пострадавшим.
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