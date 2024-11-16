«Мы наращивать будем свои силы»: оппозиция в Абхазии объявила о прекращении переговоров с властями. Президент покинул столицу

Между тем, глава государства, отказавшийся уходить в отставку как того требовали протестующие, покинул столицу республики и уехал из Сухума в родное село Тамыш. По крайней мере, так заявляют в пресс-службе президента, опровергая информацию о том, что после обращения к народу Бжания передислоцировался на территорию российской военной базы.

В своей речи Бжания заявил о недопустимости давления на депутатов парламента. Он также призвал жителей не поддаваться на провокации.

Митинги из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией проходят в Сухуми в течение последних дней. Протестующие заявили, что защищают интересы Абхазии и ее природные ресурсы. В вечер пятницы сторона оппозиции объявила о создании Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса. Совет предложил президенту два варианта решения конфликта. В первом случае уходят все: президент, вице-президент, премьер. А врио президента будет назначен Лаша Ашуба. Во втором случае президент, вице-президент и премьер также покидают свои посты, а врио главы Абхазии станет человек, чья кандидатура устроит все стороны.