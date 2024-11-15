Президент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания не готов уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуми. Кроме того, свои полномочия отказываются складывать члены Кабмина, пишет 15 ноября ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы главы Республики.

«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — сказал Бжания.

Однако, по словам председателя организации Абхазское народное движение Адгура Ардзинба, Бжания просит оппозицию дать ему время, чтобы подумать над решением об уходе с поста, передает telegram-канал RESPUBLIKA.

«На данном депутаты уже несколько раз с ним (Асланом Бажания) встречались. Он, как нам известно, просит еще немножко времени, дать подумать и так далее. Идет такой процесс, некая какая-то пауза, видимо, там тоже совещается между собой», — сказал Ардзинба.

Также в разговоре с журналистами Ардзинба выразил благодарность представителям правоохранительных органов, которые не пошли против народа.

Другой представитель оппозиции Кан Кварчия заявил, что они стараются урегулировать процесс дипломатично. «Но если не поймут, мы готовы на радикальные меры тоже», — сказал Кварчия.

Кварчия отметил, что за 4,4 года «царствования» Бжания подорвал доверие к Абхазии со стороны России. И после его ухода будет сложно восстанавливать отношения между странами. Оппозиция выступает за тесную связь с РФ.

Напомним, что митинги из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией проходят в Сухуми в течение последних дней. Протестующие заявили, что защищают интересы Абхазии и ее природные ресурсы.

В вечер пятницы сторона оппозиции объявила о создании Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса. Совет предложил президенту два варианта решения конфликта. В первом случае уходят все: президент, вице-президент, премьер. А врио президента будет назначен Лаша Ашуба. Во втором случае президент, вице-президент и премьер также покидают свои посты, а врио главы Абхазии станет человек, чья кандидатура устроит все стороны.