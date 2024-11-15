«Даем ему час»: оппозиция в Абхазии поставила президенту ультиматум

Председатель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа поставил президенту Аслану Бжании ультиматум после того, как тот отказался уходить в отставку. «Президент, премьер-министр, руководители министерств и ведомств республики остаются на своих местах и будут работать дальше», — заявил Бжания и попросил граждан «не поддаваться на провокации».

«Мы не отступаем, даем ему час», — заявил Микаа. По его словам, люди с ультиматумом были отправлены к президенту республики. «Если не уйдет, пойдем туда, где он прячется», — добавил оппозиционер.

Протестующие требуют от Бжании сложить полномочия и пригрозили пойти к зданию МВД, где он сейчас находится.

Один из представителей абхазской оппозиции депутат Кан Кварчия перед этим заявил, что Бжании предложили два варианта замены руководства страны: либо в отставку уходят президент, вице-президент Бадра Гумба и премьер Александр Анкваб, а исполняющим обязанности президента остается спикер парламента Лаша Ашуба, либо в отставку по-прежнему уходят трое, но Бжания назначит исполняющим обязанности президента того, кто устроил бы все стороны.

Напомним, что митинги из-за законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией проходят в Сухуми в течение последних дней. Протестующие заявили, что защищают интересы Абхазии и ее природные ресурсы.

В вечер пятницы сторона оппозиции объявила о создании Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса. Совет предложил президенту два варианта решения конфликта. В первом случае уходят все: президент, вице-президент, премьер. А врио президента будет назначен Лаша Ашуба. Во втором случае президент, вице-президент и премьер также покидают свои посты, а врио главы Абхазии станет человек, чья кандидатура устроит все стороны.