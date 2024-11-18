Путин пригласил президента Абхазии Аслана Бжанию на празднование 80-летия Победы в Москве

Владимир Путин 18 ноября отправил приглашение президенту Абхазии Аслану Бжании на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Копию приглашения на мероприятия, которые состоятся 9 мая 2025 года, передал посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин. Еще одно приглашение было отправлено президенту Республики Сербской Милораду Додику.

Источник: Пресс-служба президента Абхазии







Приглашение поступило на фоне протестов из-за соглашения с Россией об инвестициях, которые продолжаются в Абхазии последние дни. Оппозиция считает, что его реализация приведет к подорожанию жилья. Ранее сегодня в Кремле заявили, что Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии.

Накануне МИД Абхазии назвал протесты попыткой госпереворота и опроверг информацию об отъезде президента. Оппозиция объявила о прекращении переговоров с властями, заявив, что президент сбежал.

Между тем российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми. До 95 % отмен туров приходится на летний период. Отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек — туда могли бы отправиться до 1,6 миллиона россиян.