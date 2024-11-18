В Кремле заявили, что Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии

Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с протестами, начавшимися в республике.

«Двусторонние отношения России и Абхазии — это очень важный приоритет нашей внешней политики. <…> Мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что Кремль хотел бы, чтобы ситуация оставалась «в конституционном русле».

Утром 18 ноября «вооруженные люди» не пропустили сотрудницу министерства культуры, когда женщина пришла на работу. Об этом сообщила и. о. министра культуры Абхазии Динара Смыр. По ее словам, вход в административное здание оказался заблокирован. Днем 18 ноября представитель оппозиции Леван Микаа в разговоре с РИА Новости сказал, что они соглашаются с условиями властей для того, чтобы снять «политическое напряжение». «Мы идем на компромисс и соглашаемся на условие власти назначить и. о. президента Бадру Гумбу, который сегодня занимает должность вице-президента», — уточнил Микаа.

В Абхазии в течение последних нескольких дней идут протесты в связи с законопроектом о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие заявили, что защищают интересы республики и ее природные ресурсы. Президент Абхазии Аслан Бжания 15 ноября сказал, что не готов уйти в отставку из-за сложившейся ситуации, как того требовали митингующие.

В субботу оппозиция сообщила, что закрывает любые «переговорные процессы» и будет «наращивать силы». 17 ноября министерство иностранных дел опровергло информацию о том, что Аслан Бжания покинул страну. МИД назвал произошедшие беспорядки «попыткой госпереворота».