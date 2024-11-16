Снимал видео вблизи электроподстанции. В Петербурге арестован еще один подозреваемый в подготовке диверсии

В Петербурге новое дело о подготовке к диверсии — сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в субботу, 16 ноября. Подозреваемый снимал видео вблизи электроподстанции.

Красногвардейский районный суд отправил под стражу мужчину, которого подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 281 УК РФ («Подготовка к совершению диверсии»).

По версии следствия, 15 ноября подозреваемый снимал видео рядом с электроподстанцией на Заневском проспекте. Делал он это в рамках подготовки к поджогу за деньги — считают в силовых структурах.

По решению суда задержанного предварительно отправили в СИЗО на два месяца, до 14 января.

Всего за три дня до инцидента, 12 ноября, Петроградский районный суд принял решение о заключении под стражу другого подозреваемого — в попытке совершения диверсии и склонения к ней. По версии следствия, имела место подготовка к поджогу военной авиационной техники.