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Общество Снимал видео вблизи электроподстанции. В Петербурге арестован еще один подозреваемый в подготовке диверсии

Снимал видео вблизи электроподстанции. В Петербурге арестован еще один подозреваемый в подготовке диверсии

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9 комментариев

В Петербурге новое дело о подготовке к диверсии — сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в субботу, 16 ноября. Подозреваемый снимал видео вблизи электроподстанции.

Красногвардейский районный суд отправил под стражу мужчину, которого подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 281 УК РФ («Подготовка к совершению диверсии»).

По версии следствия, 15 ноября подозреваемый снимал видео рядом с электроподстанцией на Заневском проспекте. Делал он это в рамках подготовки к поджогу за деньги — считают в силовых структурах.

По решению суда задержанного предварительно отправили в СИЗО на два месяца, до 14 января.

Всего за три дня до инцидента, 12 ноября, Петроградский районный суд принял решение о заключении под стражу другого подозреваемого — в попытке совершения диверсии и склонения к ней. По версии следствия, имела место подготовка к поджогу военной авиационной техники.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что 1-й Западный военный окружной суд в Петербурге впервые в своей истории рассмотрит дело об обучении диверсантов.

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Комментарии
9
Гость
57 минут
Доказать умысел и пустить на запчасти. Много хороших людей годами ждут донорские органы, а из этого только запчасти и получатся. Мозга нет, своей стране враг.
Гость
26 минут
Прочитал. Спрятал фотоаппараты в самый дальний угол шкафа. Камеру в телефоне черной изолентой заклеил.😁
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