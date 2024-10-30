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Происшествия «Хотели добиться остановки ядерных реакторов». В Петербурге рассмотрят дело об обучении диверсантов

«Хотели добиться остановки ядерных реакторов». В Петербурге рассмотрят дело об обучении диверсантов

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2 комментария

Первый западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, фигурантам которого вменяют в том числе прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности. Как уточняет 30 октября руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, такое в истории суда впервые.

По версии обвинения, Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, попытались подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Дело было перед Днем Победы. Следствие считает, что фигуранты намеревались остановить ядерные реакторы и вывести станции из работы, что привело бы к серьезному урону России — ущерб был бы нанесен как экономике, так и репутации.

Согласно материалам дела, Майструк и Усатенко смогли подорвать одну и заминировать еще четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложили взрывчатку еще под семь опор Калининской АЭС.

В среду в военном суде состоялось первое судебное заседание. Фигурантам вменяют целый ряд статей УК РФ. Среди них и терроризм, и незаконное приобретение взрывчатых веществ. Майструк и Усатенко признают вину, ущерб, причиненный их действиями, составил почти 11  млн рублей.

25 мая 2023 года ФСБ объявила о пресечении украинских диверсий на Ленинградской и Калининской (Тверская область) атомных электростанциях перед 9 мая. Диверсии, по замыслу украинских спецслужб, привели бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС, что нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб природе и животному миру в России в целом, отмечали в ФСБ.

«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области», — говорилось в публикации.

До этого, в самом начале мая, как писала «Фонтанка», в Ленинградской области шесть предполагаемых взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Гатчиной, а в Сусанинском поселении опору ЛЭП взорвали.

По данным ФСБ, Усатенко (позывной «Макс») и Майструк (позывной «Механик») были завербованы Службой внешней разведки Украины и прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях. После они через Польшу пробрались в Белоруссию, а оттуда незаконно — в Псковскую область. Взрывчатку везли в тайниках на грузовике по маршруту город Хелм (Польша) — город Шальчининкай (Литва) — Белоруссия — Ржевский район Тверской области.

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Комментарии
2
Tsunami
10 минут
"Арестованные уже сознались в сотрудничестве с англо-польско-французской разведкой" Эти опоры ЛЭП стоят в чистом поле и их сейчас может заминировать и взорвать вообще любой. Нефтебазы никто не охраняет,а вы про ЛЭП,смешно
276689045
20 минут
Наказать по всей строгости закона.
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