Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у 22-летнего российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. Анонс интервью был опубликова на YouTube-канале журналиста.
В трейлере Карлсон спрашивает Хасбика — нравится ли ему Майк Тайсон и что он думает о США и американцах. Россиянин отвечает, что был в Америке — «очень красивый хороший город», «достойные люди» и он скучает по ним.
«Я хочу, чтобы во всем мире был мир», говорит Хасбик.
В прошлом году Майк Тайсон пригласил к себе Хасбика на подкаст и в ходе эфира они провели шуточный спарринг. Позднее Тайсон признался, что принял блогера за ребенка.
Хасбулла Магомедов обладает детской внешностью из-за генетической аномалии. Он известен в мире единоборств и является амбассадором промоушена UFC.
Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, ранее работавший на канале Fox News, где вел передачу Fox News Tonight и Tucker Carlson Tonight. Известен своими консервативными взглядами и критикой президента США Джо Байдена. В 2023 году ушел с телеканала после того, как Fox News согласился выплатить более $767 млн компании Dominion Voting System по делу о клевете. В июне 2023 года запустил личный проект, все выпуски публикуются только в социальной сети X.
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