Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

4 м/c,

ю-з.

 749мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Почему Беглов меняет чиновников
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Почему все опять болеют
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

Такер Карлсон взял интервью у Хасбика

294
3 комментария

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у 22-летнего российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик. Анонс интервью был опубликова на YouTube-канале журналиста.

В трейлере Карлсон спрашивает Хасбика — нравится ли ему Майк Тайсон и что он думает о США и американцах. Россиянин отвечает, что был в Америке — «очень красивый хороший город», «достойные люди» и он скучает по ним.

«Я хочу, чтобы во всем мире был мир», говорит Хасбик.

В прошлом году Майк Тайсон пригласил к себе Хасбика на подкаст и в ходе эфира они провели шуточный спарринг. Позднее Тайсон признался, что принял блогера за ребенка.

Хасбулла Магомедов обладает детской внешностью из-за генетической аномалии. Он известен в мире единоборств и является амбассадором промоушена UFC.

Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, ранее работавший на канале Fox News, где вел передачу Fox News Tonight и Tucker Carlson Tonight. Известен своими консервативными взглядами и критикой президента США Джо Байдена. В 2023 году ушел с телеканала после того, как Fox News согласился выплатить более $767 млн компании Dominion Voting System по делу о клевете. В июне 2023 года запустил личный проект, все выпуски публикуются только в социальной сети X.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Хасбик Такер Карлсон Майк Тайсон
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Соловей-Помётчик
7 минут
уровень интервьюера геостратега
Сила в Правде!!
13 минут
америка красивый город... ну и тупица этот такер. хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Новости компаний
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25