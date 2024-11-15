Пулково показывает, как в бизнес-центре спасали 300 человек

Учения в Пулково проходят регулярно, но сегодня, 15 ноября, они были более масштабными, чем обычно. В них участвовали свыше 70 представителей разных служб и ведомств, от МЧС, МВД и Росавиации до комитетов Смольного.

Как сообщает пресс-служба компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», по легенде учений в бизнес-центре начинается пожар, внутри — более 300 человек. Дальше события развиваются так. Первыми прибывают аварийно-спасательный отряд и дежурные службы аэропорта, а также линейного отдела МВД, затем — бригады здравпункта аэропорта, сотрудники МЧС, скорая помощь, служба медицины катастроф, автобусы для эвакуации тех, кто не пострадал. Здравпункт аэропорта организует пункт приема пострадавших, комитет по транспорту открывает пункт обогрева эвакуированных и перевозит их в места временного размещения.

Людей из здания эвакуируют при помощи устройств капюшонного типа, спинального щита для переноса пострадавших, самоспасателя «Фенист» для защиты органов дыхания и зрения. С высоты пострадавших спускают в спасательной косынке или акье (носилках) по веревке или троллею. Некоторые пристегиваются непосредственно к спасателю, другие управляются снизу. Сотрудники здравпункта аэропорта и МЧС оказывают первую помощь с использованием автоматического наружного дефибриллятора (с 1 сентября использовать АНД могут не только врачи скорой помощи).

Использовались 20 с лишним единиц техники, среди них пожарные автоцистерны, установка пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра», аварийно-спасательные автомобили, автолестницы, автомобили газодымозащитной службы, пожарный коленчатый автоподъемник, автомобили скорой помощи. Обычных людей изображали добровольные спасатели и волонтеры.

«Профессионально наложенный грим, имитирующий раны, тонко исполненные психологические реакции людей, оказавшихся в эпицентре условной чрезвычайной ситуации, — со всем этим пришлось столкнуться бойцам пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений, сотрудникам прочих служб жизнеобеспечения», — отмечается в сообщении.

Поскольку учения проходили в бизнес-центре, а не в терминалах, на работу с пассажирами и авиасообщение они никак не повлияли.