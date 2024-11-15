Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

зап.

 753мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Куда пойти на выходных
Почему все опять болеют
Дом Радио
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Город В Пулково вызваны экстренные службы

В Пулково вызваны экстренные службы

6 861
5 комментариев

Предыдущие учения

В петербургском аэропорту Пулково 15 ноября пройдут учения, пассажиров они не коснутся. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Межведомственные тактико-специальные учения подразделений аэропорта по действиям при пожаре совместно с экстренными службами города и ведомствами продлятся с 11 до 13 часов. Тренировка пройдет в здании бизнес-центра и не повлияет на работу самого аэропорта.

«Цель учений — проверка готовности служб к реагированию на условную чрезвычайную ситуацию и отработка совместных действий по её ликвидации», — отмечают в пресс-службе.

+4

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Пулково Учения Учения МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Mr.Long
1 час
За такие заголовки надо ответственность вводить! Новость совсем с другим смыслом.
282694747
1 час
Проверяйте глаголы-позорище
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
Новости компаний
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
Новости компаний
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00