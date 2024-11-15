В Пулково вызваны экстренные службы

В петербургском аэропорту Пулково 15 ноября пройдут учения, пассажиров они не коснутся. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Межведомственные тактико-специальные учения подразделений аэропорта по действиям при пожаре совместно с экстренными службами города и ведомствами продлятся с 11 до 13 часов. Тренировка пройдет в здании бизнес-центра и не повлияет на работу самого аэропорта.