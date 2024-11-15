Контрактник из Каменки уехал в отдел, перепугав людей на Маршала Захарова своим мечом

Подозрительный «ниндзя» с мечом за спиной заставил звонить в полицию жителей улицы Маршала Захарова в Петербурге. Неизвестный мужчина крайне странно себя вел и был необычно одет.

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне днем в полицию начали поступать звонки из Красносельского района. Все сообщали о мужчине в черном, который перемещался по дворам в районе пересечения улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара. Лицо подозрительного гражданина было скрыто под маской, за спиной он нес предмет, который один из звонивших назвал мечом, другой — саблей.

В конце концов мужчину доставили в отдел полиции. При себе у него действительно оказался меч, но игрушечный. Задержанный служит в Каменке по контракту.