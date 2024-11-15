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Происшествия За ночь перехвачен 51 БПЛА, из них 10 над Азовским морем

За ночь перехвачен 51 БПЛА, из них 10 над Азовским морем

2 286
1 комментарий

Краснодарский край лидирует по числу перехваченных беспилотников в утреннем отчете Минобороны о ночных атаках.

В общей сложности, по данным МО, дежурные силы ПВО ночью 15 ноября перехватили и уничтожили 51 вражеский БПЛА самолетного типа. Из них 36 беспилотников сбиты над Краснодарским краем, три над Крымом, два над Белгородской областью и 10 над акваторией Азовского моря.

Губернатор Краснодарского края уже сообщал о массированной атаке. В регионе есть повреждения домов, люди не пострадали.

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Атака БПЛА Атака беспилотников Краснодарский край
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Комментарии
1
Гость
1 час
Интересно, зачем их запускают, если их всё равно сбивают?
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