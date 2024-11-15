За ночь перехвачен 51 БПЛА, из них 10 над Азовским морем

Краснодарский край лидирует по числу перехваченных беспилотников в утреннем отчете Минобороны о ночных атаках.
В общей сложности, по данным МО, дежурные силы ПВО ночью 15 ноября перехватили и уничтожили 51 вражеский БПЛА самолетного типа. Из них 36 беспилотников сбиты над Краснодарским краем, три над Крымом, два над Белгородской областью и 10 над акваторией Азовского моря.
Губернатор Краснодарского края уже сообщал о массированной атаке. В регионе есть повреждения домов, люди не пострадали.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.