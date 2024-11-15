Перехвачены десятки беспилотников: Краснодарский край подвергся массированной атаке

Минувшей ночью, 15 ноября, в Краснодарском крае два муниципалитета края подверглись массированной атаке БПЛА. Силы ПВО перехватили несколько десятков беспилотников в Крымском и Красноармейском районах, сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех частных домов, повреждены крыша одного из них и автомобиль. В станице Полтавской Красноармейского района обломки повредили кровлю одного частного дома, в другом выбило стекла. В обоих случаях никто не пострадал.
Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП, власти обещают оценить ущерб и помочь с восстановлением домов.
Оперативный штаб региона напомнил жителям Кубани о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО.
«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ — привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — говорится в сообщении.