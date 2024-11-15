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Происшествия Перехвачены десятки беспилотников: Краснодарский край подвергся массированной атаке

Перехвачены десятки беспилотников: Краснодарский край подвергся массированной атаке

7 436
7 комментариев

Минувшей ночью, 15 ноября, в Краснодарском крае два муниципалитета края подверглись массированной атаке БПЛА. Силы ПВО перехватили несколько десятков беспилотников в Крымском и Красноармейском районах, сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех частных домов, повреждены крыша одного из них и автомобиль. В станице Полтавской Красноармейского района обломки повредили кровлю одного частного дома, в другом выбило стекла. В обоих случаях никто не пострадал.

Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП, власти обещают оценить ущерб и помочь с восстановлением домов.

Оперативный штаб региона напомнил жителям Кубани о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ — привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

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Атака БПЛА Атака беспилотников Краснодарский край
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Комментарии
7
280896530
1 час
Быстро россияне привыкают. Еще полгода назад на первым полосах было, крик стоял, лахта диваны заводила, а теперь... обыденность, даже лахтинцам в разнорядку на комментирование не попадают эти новости.
на склоне холма
27 минут
и такая дребедень - каждый день
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