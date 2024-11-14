Депутаты Госдумы рискуют остаться без премий из-за прогулов заседаний по бюджету

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил главам думских комитетов лишением премий за прогулы заседаний по проекту бюджета страны. Об этом 14 ноября пишет издание «Ведомости», ссылаясь на три источника в нижней палате парламента.

Отмечается, что такое заявление Володин сделал на закрытой части заседания перед началом рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. Председатель Госдумы дал указание аппарату выяснить, кто не присутствовал на всех чтениях главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Один из источников в Госдуме охарактеризовал это решение как справедливое, отметив, что бюджет является наиболее «важным вопросом».