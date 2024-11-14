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Общество Вынесен приговор москвичу, стрелявшему из квартиры по людям на детской площадке

Вынесен приговор москвичу, стрелявшему из квартиры по людям на детской площадке

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Тимирязевский районный суд Москвы приговорил Виктора Чивилева к одному году и шести месяцам лишения свободы по делу о стрельбе на детской площадке. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Отбывать наказание стрелок будет в исправительной колонии общего режима. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Хулиганство».

Житель улицы 800-летия Москвы в Восточном Дегунино без всякой причины не менее двух раз выстрелил из газового пистолета в сторону детской площадки, в результате чего, как сказано в сообщении пресс-службы суда, «причинены телесные повреждения, физическая боль и нравственные страдания трем потерпевшим, одна из которых является несовершеннолетней».

Свои действия он объяснил тем, что употребил спиртное и его стал раздражать шум, доносящийся с улицы.

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Виктор Чивилев Стрельба по детской площадке Москва Приговор
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