В Москве суд арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе по женщине с ребенком на детской площадке

Обвиняемого в стрельбе по женщине с ребенком в Восточном Дегунино отправил под стражу Тимирязевский суд Москвы по уголовному делу о хулиганстве. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы. Следствие полагает, что 40-летний Виктор Чивилев без причины открыл стрельбу из пневматического пистолета из окна своей квартиры по детской площадке, на которой находились мать с трехлетней дочерью. Обе получили травмы, им оказали медицинскую помощь.
Обвиняемый показал, что он употребил спиртное и его стал раздражать шум, доносящийся с улицы. Он достал пневматический пистолет и стал стрелять в сторону детской площадки, чтобы напугать находящихся там людей, добавили в прокуратуре столицы.