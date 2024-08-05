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    В Москве мужчина из окна подстрелил женщину с трехлетней дочерью

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    Женщину с трехлетним ребенком обстреляли из окна многоэтажки в Москве. Нетрезвый стрелок задержан, в его квартире обнаружили пневматический пистолет. Подробности 5 августа сообщают прокуратура и Следственный комитет столицы.

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    По предварительнрй информации, 40-летний мужчина стрелял по детской площадке из окна четвертого этажа на улице 800-летия Москвы. Он попал в женщину и ее дочь 2021 года рождения, которые получили травмы. О тяжести повреждений не сообщается, но мать и дочь были госпитализированы.

    Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

    Фигурант задержан. В его квартире обнаружен пневматический пистолет и металлические пульки к нему.

    Следователи столичного Следственного комитета ходатайствуют о передаче уголовного дела в Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу.

    В июне выстрелы раздались из окна жилого дома на Костромской улице. Житель столицы 1974 года рождения из пневматического оружия стрелял по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого было разбито стекло.

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