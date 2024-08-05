В Москве мужчина из окна подстрелил женщину с трехлетней дочерью

Женщину с трехлетним ребенком обстреляли из окна многоэтажки в Москве. Нетрезвый стрелок задержан, в его квартире обнаружили пневматический пистолет. Подробности 5 августа сообщают прокуратура и Следственный комитет столицы.
По предварительнрй информации, 40-летний мужчина стрелял по детской площадке из окна четвертого этажа на улице 800-летия Москвы. Он попал в женщину и ее дочь 2021 года рождения, которые получили травмы. О тяжести повреждений не сообщается, но мать и дочь были госпитализированы.
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
Фигурант задержан. В его квартире обнаружен пневматический пистолет и металлические пульки к нему.
Следователи столичного Следственного комитета ходатайствуют о передаче уголовного дела в Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу.
В июне выстрелы раздались из окна жилого дома на Костромской улице. Житель столицы 1974 года рождения из пневматического оружия стрелял по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого было разбито стекло.