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Общество Россия списала странам Африки долгов на 20 млрд долларов

Россия списала странам Африки долгов на 20 млрд долларов

4 820
124 комментария

Более 20 миллиардов долларов долгов списала Россия странам Африки. Об этом 13 ноября рассказал замглавы МИДа Михаил Богданов.

По словам Богданова, который также является спецпредставителем президента РФ на Ближнем Востоке и в Африке, эти средства «перенаправляются на проекты развития по программе рефинансирования», пишет ТАСС.

Замминистра уточняет, что деньги в том числе используются на осуществление в странах Африки социально значимых проектов.

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Комментарии
124
281973515
3 часа
Который раз уже, а со своих сограждан три шкуры по 40й ставке... такой уж у нас лидер, любит картину на экспорт гнать, а гнать его давно пора.
Resident_Ev1l
3 часа
Ну все таки китайцы красавцы в плане долгов африканцев, ничего не списывают, только недра качают и земли отжимают.
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