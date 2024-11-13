Россия списала странам Африки долгов на 20 млрд долларов

Более 20 миллиардов долларов долгов списала Россия странам Африки. Об этом 13 ноября рассказал замглавы МИДа Михаил Богданов.
По словам Богданова, который также является спецпредставителем президента РФ на Ближнем Востоке и в Африке, эти средства «перенаправляются на проекты развития по программе рефинансирования», пишет ТАСС.
Замминистра уточняет, что деньги в том числе используются на осуществление в странах Африки социально значимых проектов.
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