Вместо второго ребенка — отношения с «Честным знаком». Депутаты устроили оператору маркировки очную ставку с бизнесом

Источник: Сергей Савостьянов / ТАСС







Депутаты Законодательного собрания Петербурга и городской бизнес-омбудсмен Валерий Калугин готовят обращение к Минпромторгу с предложением ввести мораторий на проверки и штрафы для производителей и продавцов товаров легкой промышленности за нарушения, связанные с системой «Честный знак». Об этом сообщила 12 ноября депутат Наталия Астахова по итогам заседания рабочей группы по вопросам маркировки.

Заявлению предшествовала жаркая дискуссия, в ходе которой представители малого бизнеса высказали сотрудникам «Честного знака» всё, что накипело. По их словам, затраты на маркировку загоняют в убытки и долги, технические сбои вызывают желание закрыть бизнес, а перспективы штрафов не способствуют улучшению демографической ситуации не хуже пропаганды чайлдфри. Представители оператора в ответ пообещали провести адресную работу и уволить нерадивых сотрудников техподдержки. Но бизнес это не удовлетворило.

Заседание 12 ноября — это уже вторая по счету встреча в заксобрании, посвященная проблемам маркировки одежды, на которую в этот раз пригласили представителей «Центра развития перспективных технологий» — оператора системы «Честный знак».

По словам руководителя рабочей группы Наталии Астаховой, в первый раз их не позвали потому, что на сайте ЦРПТ не удалось найти необходимые контакты. Но благодаря резонансу «Честный знак» вышел на связь сам.

Начало диалога больше напоминало очную ставку или сцену из шпионской драмы.

«Верно я понимаю, что ООО „Оператор ЦРПТ“ — это дочерняя организация ООО „ЦРПТ“?» — спросила Наталия Астахова.

«Это компании, которые работают в связке», — уклончиво сказал куратор по СЗФО департамента региональных представительств компании Михаил Селезнев.

«Кто ваш учредитель?» — зашла депутат с другой стороны.

«Я вам не скажу», — заявил представитель «ЦРПТ», уточнив, что «надзирает» за деятельностью организации Минпромторг.

«Какова выручка „Оператора ЦРПТ“?» — продолжала наступление Наталия Астахова.

«Вы можете запросить, я такой информацией не обладаю», — вновь ушел от ответа представитель оператора.

Обязательная маркировка товаров стартовала в 2019 году. Идеей было снабдить продукцию специальными метками, которые позволят проследить весь путь продукта и таким образом победить нелегальный оборот. Оператором системы стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

После такого знакомства слово предоставили бизнесу. Возможностью встретиться лицом к лицу с «Честным знаком» воспользовались предприниматели не только из Петербурга, но и из других регионов.

Индивидуальный предприниматель и член Ассоциации предпринимателей малого бизнеса из Норильска Анна Раевская пожаловалась на технические сложности, в частности на многочисленные ошибки при работе кассами на Android. По ее словам, термоэтикетки с «Честным знаком», нанесенные контрагентами, быстро выцветают, после чего этим товаром нельзя торговать. При нестабильном интернете метки могут не подгружаться в системе, а продажи блокируются. Для того чтобы ввести в оборот товар, который вернул покупатель, нужен компьютер и принтер в каждой торговой точке. На морозе в −15 °С марки отваливаются, а аккумуляторы в технике быстро разряжаются. «Сбои вызывают желание закрыться», — резюмировала она. При этом из-за недостаточной технической грамотности предприниматели даже не могут сформулировать вопрос к техподдержке.

Индивидуальный предприниматель из Челябинска Екатерина Кузина заявила, что цена «Честного знака» — совсем не те 60 копеек за марку, о которых говорит оператор. Деньги приходится тратить на перепрошивку касс, замену сканера и работу ИТ-специалиста, который промучался 10 дней и в итоге сказал, что нужно менять саму кассу, рассказала предприниматель. Всё это по карману далеко не каждому малому предпринимателю. «Колоссальные расходы загнали бизнес в убытки и долги», — подчеркнула она. Маркировать остатки — а у многих торговцев накопились запасы 10-летней давности — нереально за отведенный срок. Со всем этим приходится разбираться в нерабочее время, вместо того чтобы уделять время семье. «В планах было завести еще одного ребенка, но у меня время отсутствует, каждый вечер я имею отношения с „Честным знаком“, мне не до зачатия ребенка», — призналась Екатерина Кузина. Такая ситуация приведет к массовому закрытию ИП, считает она.

«„Честный знак» лупит по малому бизнесу», — заявила директор Союза производителей изделий легкой промышленности Светлана Молчанова. «Давайте скажем честно, что они [предприниматели] не нужны нашему государству», — подчеркнула она.

Директор розничной сети «Бизнес Стиль» Алексей Зажигин оценил стоимость маркировки одной вещи в 500 рублей, включив в эту сумму затраты на покупку 10 элементов оборудования, без которых «Честный знак» работать не будет, а также оплату сотрудникам. Причем для малого и крупного бизнеса расходы фактически одинаковые, подчеркнул он. «Когда вы говорите, что 60 копеек за этикетку — это не дорого <…>, это как если бы стоматолог положил кусок цемента и сказал: „С вас 60 копеек, а пломбу ставьте сами“», — пояснил он. В конечном итоге это бремя перекладывается на покупателя, подчеркнул Алексей Зажигин.

По его словам, призывы в приложении «Честного знака» выявлять нарушения и получать за это скидки у партнеров привели к тому, что посетители магазинов начали портить бирки, чтобы потом шантажировать продавцов проблемами с их считыванием. «Вы не думали, что тем самым создали инквизицию?» — поинтересовался он у представителей ЦРПТ. За нарушение требований маркировки бизнесу может грозить уголовная ответственность. «Я могу сесть наравне с теми, кто толкает откровенную паль», — отмечает Алексей Зажигин.

Инженер-программист АО «СКБ Орион» Виктор Сапа рассказал подробнее о технических нюансах. По его словам, у бизнеса нет возможности адаптировать «Честный знак» под свою учетную систему, а урезанный функционал приложения для предпринимателей не только не упрощает, но и усложняет им жизнь. Разобраться в настройках личного кабинета затруднительно без специальных знаний, а техподдержка может отвечать до двух недель. При этом для потребителя особого смысла в «Честном знаке» нет: при считывании метки в приложении, по сути, дублируется информация с бирки.

При любой ошибке, в том числе по вине самой программы, срабатывает индикатор риска, после чего к предпринимателю приходит проверка налоговой и Роспотребнадзора, сообщил исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Он призвал оператора маркировки брать пример с Госуслуг и сделать «Честный знак» таким же удобным для бизнеса.

Индивидуальный предприниматель Ирина Валерианова поспорила с заявлениями оператора «Честного знака» о том, что маркировка приводит к обелению рынка. «По нашему наблюдению, в обуви больше контрафакта. Я могу показать, где продаются кроссовки Adidas с „Честным знаком“ за 1000 рублей», — сказала она.

Наталия Астахова спросила представителей ЦРПТ о том, есть ли достоверные данные о влиянии маркировки на качество товаров. Такие исследования проводит ВШЭ по заказу Минпромторга, сказал Михаил Селезнев, но их результатами не поделился.

Директор департамента региональных представительств «Оператора ЦРПТ» Иван Пацюк признал, что «Честный знак» — это большая информационная система и для работы в ней придется «идти в ногу со временем». «Не все могут это сделать», — согласился он. Однако представитель компании выразил готовность поменять инструкции в соответствии с пожеланиями бизнеса, адресно помогать предпринимателям, а также наказать техподдержку за некачественные услуги «вплоть до увольнения».

Руководитель Управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова заявила, что служба техподдержки «работает потрясающе», однако «люди разные, и сделать так, чтоб все поняли — задача невыполнимая». Что касается сложностей при маркировке остатков, то сроки для этого устанавливал не оператор, а Минпромторг, подчеркнула она. Но на месте дать бизнесу инструкцию представитель «Честного знака» была не готова, «так тяжело усвоить».

Наталия Астахова предложила устроить отдельный семинар по практическим вопросам, а пока дала ЦРПТ домашнее задание: найти и представить хотя бы одного предпринимателя, который всё легко настроил и счастлив оттого, что пользуется системой маркировки. Бизнес в ответ рассказал об идее реалити-шоу, в котором начинающему предпринимателю предстоит без подсказок пройти все этапы внедрения «Честного знака».

Большинство предпринимателей потребовали упросить программу «Честного знака» для малого бизнеса, а лучше вообще отменить для бизнеса с небольшими оборотами, компенсировать затраты на внедрение и ввести мораторий на проверки и штрафы на время доработки системы.

Идею поддержал бизнес-омбудсмен Валерий Калугин. По его словам, налоговая реформа 2025 года в сочетании с ростом ключевой ставки и снижением спроса может привести к тому, что следующий год малый бизнес просто не переживет. «Надо дать послабление хоть где-то», — заявил он.

По словам Наталии Астаховой, обращение о введении моратория на проверки и штрафы за нарушения в маркировке будет отправлено в Минпромторг в ближайшие недели. Срок пока обсуждается, но, вероятно, отсрочка будет запрошена на пять лет: пока предприниматели не освоят систему маркировки и не выстроят диалог с «Честным знаком».