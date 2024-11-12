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Спорт Россиянкам запретили выступать на чемпионате мира по бодибилдингу под флагом РФ

Россиянкам запретили выступать на чемпионате мира по бодибилдингу под флагом РФ

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11 комментариев

Организаторы женского чемпионата мира по бодибилдингу, который пройдет с 16 по 19 декабря в Токио, приняли решение допустить членов сборной России до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе, запретив выступать под флагом своей страны. Об этом 11 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бодибилдинга России.

Пресс-служба федерации заявила, что решение оргкомитета было принято «под давлением правительства Японии» и «из-за возможных проблем с безопасностью». Отмечается, что участницы соревнований узнали об этом «в последний момент» — чуть более чем за месяц до начала турнира.

«Очень неприятно, когда политика вмешивается в спорт», — прокомментировали в федерации решение оргкомитета и добавили, что «спорт должен объединять людей, а не разъединять».

Вскоре после этого президиум Федерации бодибилдинга России принял решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе.

«Это унизительно для всех нас», — подчеркнул представитель организации. — «Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время».

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Бодибилдинг Япония Чемпионат мира Нейтральный статус Россия
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Комментарии
11
Игорь Протасов
33 минуты
Россиянки! Зачем вам бодибилдинг в недружественных странах? Рожать, рожать и рожать в родном отечестве! :-)
Сила в Правде!!
2 часа
на лесоповал их всех правы японцы.
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