«Ъ»: суд в Москве рассмотрит дело о попытке нападения на военную часть в День Победы

Второй западный окружной военный суд Москвы рассмотрит дело о создании террористического сообщества для нападения в День Победы 2023 года на воинскую часть в Подмосковье. Об этом 11 ноября пишет «Коммерсантъ».

Примечательно, что все пятеро членов сообщества, ставшие фигурантами уголовного дела, — молодые люди, один из них — военный (на момент совершения преступления проходил срочную службу в звании сержанта), а проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе террористы планировали через подкоп.

В организации террористического сообщества, содействии террористической деятельности и в покушении на теракт подозревается Антон Хрипко — по версии следствия, он планировал устроить поджог или взрыв техники в воинской части для «дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения», в том числе о прекращении СВО. Сержанту Сергею Корхову, Ивану Силину (якобы прошедшему диверсионную подготовку в Польше и обучавшему всех остальных) и Илье Коркачу предъявлены обвинения в участии в сообществе и терроризме. Еще один фигурант — несовершеннолетний.

Этих пятерых и других фигурантов задержали 8 мая в нескольких городах Московской области и в самой столице накануне террористической акции: ФСБ и полиция следили за злоумышленниками и прослушивали их телефоны. Части из них, в основном несовершеннолетним, которые пошли по делу свидетелями и сотрудничали со следствием, уже вынесены приговоры в особом порядке.

Ожидается, что процесс по существу дела начнется уже в скором времени.