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Общество Маск: скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время разжигателей войны вышло

Маск: скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время разжигателей войны вышло

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19 комментариев

Предприниматель Илон Маск своеобразным образом прокомментировал статью Newsweek о планах Трампа создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.

В своей соцсети X соратник Трампа написал:

«Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло (The senseless killing will end soon. Time is up for the warmonger profiteers)».

The Wall Street Journal также пишет, что советники предлагают Трампу завершение боевых действий по линии фронта, «закрепление» за Россией занятых ей территорий, создании по линии фронта буферной зоны, куда должны войти миротворческие войска (но не американские) и блокировку вступления Киева в НАТО на 20 лет. Официально Трамп не делал никак заявлений на сей счет. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что избранный президент США «не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной. <…> дискуссия все еще продолжается». Wall Street Journal пишет, что во время разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и Трампа французский лидер убеждал собеседника гарантировать, что любой дипломатический процесс с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине приведет к «настоящим уступкам Кремля». Что ответил будущий президент США — неизвестно.

Между тем, глава SpaceX и Tesla стал за время президентской кампании одним из ближайших соратников Трампа: Маск активно поддерживал республиканца на выборах, выступил на митинге в Пенсильвании, пожертвовал около 75 миллионов долларов в поддержку кампании и даже провел вечер после голосования в резиденции Трампа. Так что его осведомленность о дальнейших планах избранного президента может быть весьма основательной.

По данным издания Axios, Маск даже участвовал в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с Трампом после избрания последнего.

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Комментарии
19
Ushat Pomoev
1 час
То есть как - бессмысленные убийства?! Иноагент, экстремист и террорист! Гойдааа!!!
Игорь Протасов
45 минут
"План победы"... "границы до 1991 года"... тьфу..
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