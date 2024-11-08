Омбудсмены России и Украины встретились в Белоруссии и обсудили взаимодействие

Омбудсмены России и Украины встретились 8 ноября на территории Белоруссии и обсудили гуманитарное взаимодействие. О встрече сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня на паритетных началах с украинской стороной состоялось воссоединение очередной семьи», — написала она и рассказала о том, как в Россию была передана пожилая женщина, которая жила одна в селе Мошны Черкасской области, не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в уходе. За содействием обратился ее сын, живущий в России.

Помимо этого, стороны обменялись списками лиц, посещенных по обоюдному согласию, и письмами от пленных к их родным, обсудили взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.