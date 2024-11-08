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Общество Омбудсмены России и Украины встретились в Белоруссии и обсудили взаимодействие

Омбудсмены России и Украины встретились в Белоруссии и обсудили взаимодействие

718
5 комментариев

Омбудсмены России и Украины встретились 8 ноября на территории Белоруссии и обсудили гуманитарное взаимодействие. О встрече сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня на паритетных началах с украинской стороной состоялось воссоединение очередной семьи», — написала она и рассказала о том, как в Россию была передана пожилая женщина, которая жила одна в селе Мошны Черкасской области, не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в уходе. За содействием обратился ее сын, живущий в России.

Помимо этого, стороны обменялись списками лиц, посещенных по обоюдному согласию, и письмами от пленных к их родным, обсудили взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

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Татьяна Москалькова Россия Украина Белоруссия
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Комментарии
5
Klaustrofobik
43 минуты
Омбудсмен - генерал МВД , оксюморон.
В д. Гадюкино - дожди.
43 минуты
А тем временем рубль всё падает.
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