Суд закрыл процесс о подрыве ЛЭП в Ленобласти

Уголовное дело в отношении Александра Майструка и Эдуарда Усатенко о теракте и диверсии продолжили слушать в закрытом режиме. Прокурор отметил, что в процессе будет оглашаться, как через российскую границу провезли взрывчатку.

После поста в телеграм-канале главы объединенной пресс-службы судов Дарьи Лебедевой о начале слушания в суд 8 ноября пришли несколько журналистов. Внимание прессы к процессу не понравилось прокурору, адвокаты подсудимых и они сами поддержали ходатайство о закрытии, сообщает корреспондент «Фонтанки».

До начала процесса подсудимые смогли пообщаться с защитниками, в том числе Майструк попросил связаться с некой женщиной, номер телефона которой начинается с кода +38. Известно, что оба подсудимых — граждане Украины. Их защищают адвокаты по назначению, то есть оплачиваемые государством. Майструк сидит в «клетке» в кандалах, у Усатенко руки и ноги свободны.

Майструк и Усатенко признали вину в том, что в конце апреля и начале мая 2023 года разложили взрывчатку под опорами ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях. Ее перевезли через границу с Белоруссией в полостях балки на прицепе. Взорвалась только одна порция, опора упала рядом с деревней Ковшово в Ленобласти.

Украинцев обвиняют не только в диверсии, но и в том, что они проходили обучение диверсионной деятельности — такое дело суд в Петербурге рассматривает впервые.

Известно, что подсудимые проходили обучение на территории Украины. Из материалов, которые оглашались на первом заседании, стало известно, что у них не было никаких российских документов. Фигурантам приходилось ночевать в заброшенных домах. У них была золотая цепочка, но сдать ее в ломбард они не могли — не было российского паспорта.