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Общество В МВД прокомментировали открытие представительств милиции Кыргызстана в РФ

В МВД прокомментировали открытие представительств милиции Кыргызстана в РФ

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2 комментария

Открытие представительств милиции Кыргызстана в России (в том числе — в Петербурге) и их функционал регламентируются межправительственным соглашением РФ и Киргизской Республики от 20 июня 2017 года. Об этом вечером 7 ноября сообщила пресс-служба МВД России.

Это соглашение предусматривает взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции. Отделения могут быть открыты в нескольких городах, а численность сотрудников устанавливается по согласованию сторон.

При этом сотрудники представительств (например, киргизской милиции в Петербурге) не будут уполномочены расследовать и раскрывать преступления: основной их задачей станет оказание содействия гражданам своих стран, в том числе по вопросам переселения из Киргизии в РФ и наоборот.

«МВД России имеет свое представительство в Бишкеке», говорится в сообщении ведомства. «Его сотрудники выезжают в разные регионы Киргизии совместно с сотрудниками диппредставительств и встречаются с русскоязычными гражданами для разъяснения им Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей».

Уточняется, что аналогичные функции на территории России выполняет представительство Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана. Вопрос открытия в России представительства МВД КР находится еще в стадии проработки.

Сотрудники этих представительств не будут дислоцироваться в территориальных органах МВД России.

Ранее пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила об открытии представительств милиции КР в России. Представителем МВД КР в Санкт-Петербурге назначен полковник милиции Тологонов Таалайбек.

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МВД Кыргызстан Киргизия Представительства милиции Миграция
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Т.е. наши там будут релокантов во главе со стариком Кимом гонять?
Гость
2 минуты
0лро, что и за нашими присмотрят на Иссык-Куле...
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