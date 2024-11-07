В МВД прокомментировали открытие представительств милиции Кыргызстана в РФ

Открытие представительств милиции Кыргызстана в России (в том числе — в Петербурге) и их функционал регламентируются межправительственным соглашением РФ и Киргизской Республики от 20 июня 2017 года. Об этом вечером 7 ноября сообщила пресс-служба МВД России.

Это соглашение предусматривает взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции. Отделения могут быть открыты в нескольких городах, а численность сотрудников устанавливается по согласованию сторон.

При этом сотрудники представительств (например, киргизской милиции в Петербурге) не будут уполномочены расследовать и раскрывать преступления: основной их задачей станет оказание содействия гражданам своих стран, в том числе по вопросам переселения из Киргизии в РФ и наоборот.

«МВД России имеет свое представительство в Бишкеке», говорится в сообщении ведомства. «Его сотрудники выезжают в разные регионы Киргизии совместно с сотрудниками диппредставительств и встречаются с русскоязычными гражданами для разъяснения им Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей».