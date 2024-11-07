В Петербурге открылось представительство милиции Кыргызстана. Оно займется профилактикой преступлений среди мигрантов

В Санкт-Петербурге и в нескольких городах России — Москве, Екатеринбурге и Новосибирске — открылись представительства милиции Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
В задачи сотрудников иностранного ведомства в России будет входить профилактика преступлений среди трудовых мигрантов из Кыргызстана.
Представителем МВД КР в Петербурге назначен полковник милиции Таалайбек Тологонов.
Перед этим состоялась встреча сотрудников представительств МВД КР в России с руководством УМС МВД РФ: на ней стороны обсудили вопросы развития взаимодействия и плодотворного сотрудничества между ведомствами и затронули вопросы борьбы с преступностью, особенно незаконного оборота наркотиков.
«Акцентировано внимание на новшествах в законодательстве России, принимаемых в сфере миграции. <…> Гражданам Кыргызстана необходимо внимательно ознакомиться с изменениями миграционного законодательства России, своевременно обращаться в компетентные органы для урегулирования своего правового положения», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Кыргызстана об итогах встречи.
Также представительства милиции будут решать вопросы, связанные с 72 000 граждан Кыргызстана, проживающих в России без разрешений на пребывание.
6 ноября Совет Федерации одобрил сразу несколько инициатив, ужесточающих наказания за организацию незаконной миграции: приняты законы о конфискации, блокировке интернет-ресурсов, отнесении к отягощающему обстоятельству совершенного мигрантом преступления и запрете проведения языкового экзамена третьими лицами.
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