В аэропортах на востоке Финляндии вновь установят радионавигационное оборудование из-за сбоев GPS

В трех аэропортах на востоке Финляндии вновь установят радионавигационное оборудование, чтобы облегчить посадку самолетов во время участившихся сбоев GPS. Об этом 7 ноября сообщает Reuters со ссылкой на оператора аэропортов Йоэнсуу, Савонлинна и Лаппеенранта Finavia.
В Йоэнсуу и Савонлинне, расположенных в часе езды на машине от российской границы, радионавигационное оборудование уже установлено, в Лаппеенранте оно заработает в ближайшее время.
Сбои спутников навигационных систем GNSS и GPS фиксируются в Финляндии и странах Балтии в последние месяцы все чаще: об этом сообщает финское агентство транспорта и связи Traficom.
По версии властей западных стран, сигналы GPS глушатся из России, и это ставится в один ряд с диверсиями, якобы организуемыми российскими спецслужбами в странах ЕС. Россия это отрицает. Reuters предполагает, что РФ таким образом защищает свои стратегические объекты от атак беспилотников.
Ранее стало известно, что министерство обороны Финляндии закупит специальное оборудование для защиты от GPS-помех на 48 миллионов евро.
«Фонтанка» рассказывала, что от перебоев сигнала страдают и россияне, в том числе петербуржцы.
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