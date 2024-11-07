В аэропортах на востоке Финляндии вновь установят радионавигационное оборудование из-за сбоев GPS

В трех аэропортах на востоке Финляндии вновь установят радионавигационное оборудование, чтобы облегчить посадку самолетов во время участившихся сбоев GPS. Об этом 7 ноября сообщает Reuters со ссылкой на оператора аэропортов Йоэнсуу, Савонлинна и Лаппеенранта Finavia.

В Йоэнсуу и Савонлинне, расположенных в часе езды на машине от российской границы, радионавигационное оборудование уже установлено, в Лаппеенранте оно заработает в ближайшее время.

Сбои спутников навигационных систем GNSS и GPS фиксируются в Финляндии и странах Балтии в последние месяцы все чаще: об этом сообщает финское агентство транспорта и связи Traficom.

По версии властей западных стран, сигналы GPS глушатся из России, и это ставится в один ряд с диверсиями, якобы организуемыми российскими спецслужбами в странах ЕС. Россия это отрицает. Reuters предполагает, что РФ таким образом защищает свои стратегические объекты от атак беспилотников.