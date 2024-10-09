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Финляндия Минобороны Финляндии закупит оборудование для защиты от GPS-помех. Цена вопроса — 48 миллионов евро

Минобороны Финляндии закупит оборудование для защиты от GPS-помех. Цена вопроса — 48 миллионов евро

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Министерство обороны Финляндии закупит специальное оборудование для защиты от GPS-помех: об этом сообщает издание Yle со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Подписать рамочное соглашение о закупке инерциальных навигационных устройств у французской компании Safran Electronics & Defence Оборонительные силы страны уполномочил глава Минобороны Антти Хяккянен. Оборудование, как утверждается, позволит определять местоположение независимо от GPS и использовать оружейные системы, несмотря на помехи.

Соглашение охватывает закупки до 2031 года, а общая стоимость закупки (без учета НДС) составляет 48 миллионов евро.

В Финляндии в последнее време отмечается рост помех в спутниковой навигации. Глава МИД Элина Валтонен ранее возложила на Москву ответственность за сбои работы GPS в Балтийском регионе. Такого же мнения и финские фермеры, которые жалуются на сбои в сигнале GPS на участках, расположенных неподалеку от границы с Россией. «Фонтанка» рассказывала, что от глушения сигнала страдают и россияне, в том числе петербуржцы.

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Комментарии
2
VKuser174198221
1 минута
И откуда только эти помехи взялись? Наверное из-за взрывов на солнце......
281916626
1 минута
Можно на воздушных шариках мешки с мусором к ним отправлять.
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