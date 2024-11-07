Шойгу: план использовать Украину как орудие против России провалился

Секретарь Совета безопасности России отметил, что план использовать Украину против РФ оказался неудачным, добавив, что последствия этого решения будут ощущаться еще долгое время. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает РИА Новости .

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не будут «выкинуты» с территории страны. Он заявил, что ВСУ при атаке на Курскую область намеревались захватить Курскую атомную станцию. Такое стремление Шойгу назвал «верхним уровнем терроризма». Позже секретарь Совбеза РФ добавил, что у России «на столе» сейчас много разных мирных предложений по Украине. Большинство из них основываются на проекте стамбульского договора, который был подготовлен во время переговоров с февраля по апрель 2022 года.