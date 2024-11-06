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Город Смольный выделит 65 млн рублей на противоаварийный ремонт исторического элеватора. Рядом хотели строить новый мукомольный завод

Смольный выделит 65 млн рублей на противоаварийный ремонт исторического элеватора. Рядом хотели строить новый мукомольный завод

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Власти Петербурга выделят 65 млн рублей на противоаварийный ремонт элеватора мукомольного завода имени Ленина по адресу проспект Обуховской обороны, дом 7 литера Ж, следует из губернаторских поправок к проекту бюджета на 2025 год. Получателем субсидии будет ГУП «Продовольственный фонд» .

Речь идет о здании, построенном в начале XX века в стиле модерн, который является объектом культурного наследия регионального значения. Рядом с ним власти города планируют построить новое здание мукомольного завода, планы которого вынашивают со времен Валентины Матвиенко.

Летом 2023 года Смольный объявил конкурс на проектирование мукомольного завода. После подведения итогов один из участников обратился в ФАС и антимонопольное ведомство предписало отменить итоги рассмотрения вторых частей заявок. Смольный пытался это оспорить, но не преуспел. После это итоги определения поставщика отменили, вторые части заявок рассмотрели заново. Победителем стала компания «Архитектурно-конструкторское бюро Монолит», которая вызвалась выполнить работы за 159 млн рублей, с ней в конце октября 2024 года город заключил контракт. Сдать проект нужно до конца 2025 года.

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