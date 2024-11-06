Вероятность повышения в декабре «очень высока». В ЦБ рассказали, какой будет ключевая ставка в 2025 году

Центробанк заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре — рост ставки пока не предопределен, но такая вероятность «очень высока», говорится в материалах ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора 25 октября.

На заседании 25 октября обсуждалось и повышение ключевой ставки на 3 п. п. — до 22% годовых. Предполагалось, что это позволит замедлить инфляцию и снизить инфляционные ожидания. Однако большинство участников обсуждения согласились, что резкое изменение ставки может привести к росту волатильности на финансовых рынках. «Поэтому требуется бóльшая осторожность при выборе размера шага», — сказано в материалах ЦБ.

Тем не менее в ЦБ считают, что умеренно жесткий сигнал мог сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Так что хотя повышение ставки в декабре пока под вопросом, «необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре».

В ЦБ прогнозируют, что среднегодовая ключевая ставка в 2024 году составит 17,5% годовых. В 2025 году ставка ожидается на уровне 17-20% годовых, в 2026 году – 12-13% годовых, а в 2027 году – в нейтральном диапазоне 7,5-8,5% годовых.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг. Банк России также оценил дополнительные расходы бюджета в 2024 году как проинфляционный фактор.