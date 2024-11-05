Кто ты, 47-й президент США? Биографии Трампа и Харрис

Совсем скоро американцы изберут 47-го президента США. Во вторник, 5 ноября, завершается президентская гонка, в которой участвуют кандидат от демократов Камала Харрис и Дональд Трамп — от республиканцев. До оглашения окончательных итогов выборов «Фонтанка» собрала главное из жизни каждого из потенциальных президентов Америки.

Камала «когда мы сражаемся, мы побеждаем» Харрис: биография

Детство и юношество

Камала родилась 20 октября 1964 года в калифорнийском Окленде в семье американских активистов. Отец с афроямайскими корнями и мать с индийскими брали свою дочь на митинги с пеленок. Политически активными были и прародители Харрис: пока бабушка занималась просвещением сельских женщин в вопросах контрацепции и боролась против домашнего насилия, дедушка отстаивал права беженцев.

«Мой дедушка был убежден в важности защиты гражданских прав и борьбы за равенство и честность, — делится Харрис. — Я просто помню, как они всегда говорили о коррумпированных людях, а не о настоящих слугах народа».

Повзрослев, в 1986 году Харрис окончила Говардский университет с дипломом в области политологии и экономики и в 1989 году получила юридическую степень в Калифорнийском университете Сан-Франциско. В студенчестве девушка со смешанными корнями занималась политическим активизмом, протестуя против режима апартеида в ЮАР и возглавив ассоциацию темнокожих студентов-юристов.

Работа политического деятеля

В 90-е Харрис начала работать заместителем окружного прокурора в Окленде, специализируясь на делах о половых преступлениях — при ней снизилась подростковая проституция в городе. Камала добилась того, что девушек стали рассматривать как жертв, а не как преступниц. Кроме того, она вела дела о бандитском насилии и торговле наркотиками. В 2004 году Харрис заняла должность окружного прокурора. На этом посту Камала Харрис отказалась добиваться смертной казни для члена банды, который убил полицейского, что припоминают политику по нынешний день.

После плодотворной деятельности на месте прокурора у Камалы начался карьерный путь, который можно описать как «первая в истории». В 2010 году Харрис стала первой в истории представительницей афроамериканской и южноазиатской общин на должности генерального прокурора Калифорнии. Спустя два года Харрис вместе с 40 другими генеральными прокурорами достигла многомиллиардной сделки с пятью американскими банками, таким образом урегулировав вопрос о некорректной практике взыскания ипотеки.

В 2017 года Харрис была названа первой в истории «цветной» женщиной сенатором от штата Калифорния. Тогда Камала призывала к реформе системы иммиграции, повышению минимальной заработной платы и защите репродуктивных прав женщин. Помимо этого, Харрис требовала повсеместный доступ к здравоохранению, порой обращаясь к своему личному опыту заботы о матери, умершей от рака.

Вице-президент и кандидат в президенты

В январе 2019 года Камала Харрис заявила о своем намерении участвовать в борьбе за президентское кресло, но она вышла из гонки, призвав своих сторонников отдать голоса за Джо Байдена. В ноябре 2020 года Байден и Харрис, выступавшая вместе с ним в качестве кандидата на должность вице-президента, одержали верх над представителями республиканской партии – Дональдом Трампом и Майком Пенсом. За пару дней до церемонии инаугурации Харрис оставила пост сенатора. Она вступила в должность вице-президента 20 января 2021 года, став первой женщиной, на этом месте.

Сегодня Камала участвует в президентской гонке и на посту президента обещает больше инвестировать в зеленую энергетику, бороться с безработицей, обеспечивать ипотечную помощь семьям, поддерживать Украину, а также развивать сферу медицинского обслуживания. Важной частью кампании Камалы стала борьба за репродуктивные права женщин.

«Государство не должно указывать женщине, что делать с ее телом», — подчеркивает Харрис.

А сопротивление и угрозы в духе «we’re gonna kick your ass» кандидат от демократов встречает широкой улыбкой, как ее учила мать.

О том, как Харрис вообще оказалась в президентской гонке, читайте в материале: Убиенная белка, отстреленное ухо, Трамп в McDonald's и мусоровозе. Самая яркая президентская кампания в США.

Дональд «сделаем Америку снова великой» Трамп: биография

Детство и юношество

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке в семье Фредерика Трампа, успешного застройщика, и Мэри Энн Маклауд. С детства он проявлял интерес к бизнесу и предпринимательству, часто помогал в управлении недвижимостью отцу, который с конца 1940-х строил дома с тысячами квартир в Бруклине, используя государственные займы для создания доступного жилья.

С 1959 по 1964 год Дональд учился в Нью-Йоркской военной академии, затем в Университете Фордхэма и закончил обучение в Школе финансов и коммерции Уортона, получив степень бакалавра по экономике в 1968 году. После учебы Трамп начал работать в компании своего отца, управляя их арендным жильем. Полагаясь на связи родителя и уже приобретенный опыт в мире недвижимости, в 1974 году Дональд возглавил компанию, которую позже переименовал в Trump Organization.

«От отца я узнал, что каждая копейка имеет значение, потому что очень скоро копейки превращаются в доллары», — делился Трамп.

Работа предпринимателя

Трамп быстро завоевал репутацию амбициозного и решительного бизнесмена. Одним из первых крупных проектов стала реконструкция отеля Commodore в центре Манхэттена, который за четыре года, с 1976 по 1980-й, был преобразован в отель Grand Hyatt на 1400 номеров. Этот проект принес Трампу значительный успех и привлек внимание к его имени в мире бизнеса. В последующие годы Трамп расширял свой портфель недвижимости, строя отели, казино и жилые комплексы. Его знаковыми проектами стали небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке и многочисленные гольф-клубы по всему миру.

Начало 1990-х годов стало сложным периодом для Дональда Трампа из-за замедления роста экономики США. И несмотря на то, что бизнесу предпринимателя удалось восстановиться, позже выяснилось, что Трамп якобы участвовал в сомнительных налоговых схемах, включая случаи открытого мошенничества. В 2018 году The New York Times опубликовала расследование, показывающее, что Фред Трамп передавал большие суммы денег своим детям, в том числе Дональду, полученные в результате манипуляций с недвижимостью и налогового мошенничества. К началу 2000-х годов Дональд Трамп получил 413 миллионов долларов. Позднее сообщалось, что на основе налоговых документов за период с 2000 года, нынешний кандидат в президенты не платил федеральный налог в течение 11 лет и заплатил всего 750 долларов в 2016 и 2017 годах.

Экс-президент и кандидат в президенты

Политическая карьера Дональда Трампа началась значительно позже его успехов в бизнесе. Первый серьезный шаг в сторону политики произошел в 2000 году, когда он рассматривал возможность баллотироваться на пост президента от Партии реформ, которая создавалась как новая политическая сила, независимая ни от одной из двух основных партий США, и платформа для борьбы с коррупцией. Тогда кампания не увенчалась успехом, но на протяжении 2000-х и начала 2010-х Трамп продолжал оставаться активным комментатором политических событий, участвуя в ток-шоу на телевидении и других медиа-платформах.

Настоящий прорыв в политике произошел в июне 2015 года, когда Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США от республиканской партии. Его кампания отличалась резкой риторикой, акцентом на иммиграционную политику и обещаниями вернуть Америке былое величие. Несмотря на скептицизм многих аналитиков, Трамп смог завоевать поддержку значительной части электората и в ноябре 2016 года одержал победу над Хиллари Клинтон, став 45-м президентом Соединенных Штатов.

Президентство Трампа было отмечено рядом спорных решений и инициатив, таких как строительство стены на границе с Мексикой, введение торговых тарифов и выход из международных соглашений, таких как Парижское соглашение по климату. Также его президентство сопровождалось многочисленными скандалами и расследованиями. В том числе, попыткой импичмента в 2019 году — тогда главу государства обвинили в злоупотреблении властью. Позже республиканец проиграл на выборах президента США в 2020 году, уступив, после грандиозного скандала, место главы государства Джо Байдену.

Несмотря ни на что, Дональд Трамп решил принять участие в президентской гонке 2024 года. В рамках своей кампании республиканец обещает продолжать усиливать контроль над границей с Мексикой, включая завершение строительства стены и ужесточение мер против нелегальной миграции, создание новых рабочих мест, а также снижение налогов.

«Мы — свалка. Мы — мусорный бак для мира. Вот что произошло», — сказал Трамп, выступая против нелегальной иммиграции.

При этом Трамп обещает урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации и помогать Израилю в завершении конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как предвыборная кампания кандидатов в президенты США подходит к финалу. Перед днем голосования, намеченным на 5 ноября, Камала Харрис и Дональд Трамп оказались в Пенсильвании. Днем 4 ноября (по Москве) стало известно, что почти половина избирателей в США уже проголосовали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».